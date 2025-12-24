FREEMAIL
POSLA JOŠ IMA /

Obnova katedrale još nije gotova, evo što je potrebno za potpuni završetak radova

Uživo iz zagrebačke katedrale uoči polnoćke za RTL Danas javila se Marina Brcković, donoseći blagdanski ugođaj i poruke nade iz srca Zagreba.

Vjernici su u katedralu pristizali već od ranog jutra, otkako je ondje služena prva misa zornica. Vrata zagrebačke katedrale otvorena su cijeli dan, na oduševljenje brojnih vjernika, ali i turista koji blagdane provode u Zagrebu. Katedrala je otvorena svakodnevno od 8 do 19 sati, a nedjeljom se u njoj redovito služe mise.

Posla na obnovi još uvijek ima. Očekuje se da bi katedrala u svom punom sjaju trebala zasjati tek nakon 2030. godine. No ono što je za vjernike najvažnije jest da je katedrala konstrukcijski ojačana, pa bi u slučaju, ne daj Bože, nekog novog, jačeg potresa trebala izdržati. Više doznajte u prilogu.

24.12.2025.
21:04
Marina Brcković
