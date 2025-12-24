Luki Modriću i Snoop Doggu se u ludom projektu pridružila i popularna 'Superbaka' milijarderka

KAKVA EKIPA /

Luka Modrić, Snoop Dogg, a sada i Martha Stewart. Američka milijarderka i medijska zvijezda postala je suvlasnica velškog nogometnog kluba iz Championshipa - Swansea Cityja. Poznata 84-godišnjakinja dala je naslutiti da će ući u ovu priču kada je prošlog petka došla i pogledati utakmicu Swanseaja. Pridružila se tako kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije te poznatom rapperu koji su prije ušli u vlasničku strukturu kluba.