OPA /

Evo tko se pojavio u popularnom kafiću u centru Zagreba na Badnjak

Evo tko se pojavio u popularnom kafiću u centru Zagreba na Badnjak
Foto: Vlado Kos/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

Dubravko Šimenc privukao veliku pažnju prejakom fotografijom

24.12.2025.
15:57
M.G.
Vlado Kos/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Dubravko Šimenc, legendarni hrvatski vateroplist, na Badnjak 2025. objavio je fotografiju iz jednog kafića u centru Zagreba, na kojoj se snimljen u društvu slavnih sportaša.

Šimenc se fotografirao sa Zvonimirom Soldom, Robertom Prosinečkim i Joškom Gvardiolom.

Uz fotografiju je samo stavio emotikone 😉😍😍😍.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dubravko Šimenc (@dudo_simenc)

Fotografija je odmah dobila jako puno lajkova i izazvala pozitivne komentare.

POGLEDAJTE VIDEO: Nema straha za desno krilo! Šoštarić upozorio na jedan detalj

FotografijaZagrebDubravko šimencJoško GvardiolZvonimir SoldoRobert Prosinečki
