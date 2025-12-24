Evo tko se pojavio u popularnom kafiću u centru Zagreba na Badnjak

tužna vijest /
Tragičan kraj u hotelskoj sobi: Mladi biatlonac preminuo nakon povratka natjecanjima
Dubravko Šimenc privukao veliku pažnju prejakom fotografijom
Dubravko Šimenc, legendarni hrvatski vateroplist, na Badnjak 2025. objavio je fotografiju iz jednog kafića u centru Zagreba, na kojoj se snimljen u društvu slavnih sportaša.
Šimenc se fotografirao sa Zvonimirom Soldom, Robertom Prosinečkim i Joškom Gvardiolom.
Uz fotografiju je samo stavio emotikone 😉😍😍😍.
Fotografija je odmah dobila jako puno lajkova i izazvala pozitivne komentare.
POGLEDAJTE VIDEO: Nema straha za desno krilo! Šoštarić upozorio na jedan detalj