Hit momčad talijanskog prvenstva se naklonila hrvatskom veznjaku

Talijanski klub Como objavio je video u kojem se divi hrvatskom reprezentativnom veznjaku Martinu Baturini.

U videu se vidi kako Baturina sjajno prolazi pored nekoliko igrača Rome prije nego što ga na polovici terena ruši Lorenzo Pellegrini. Tim je potezom Baturina oduševio klub u koji je ovog ljeta stigao iz Dinama za 18 milijuna eura.

To mu je bio 24. nastup za Como, za koji je dosad postigao šest pogodaka i četiri asistencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'