Za sve je kriv mladoženja: Smiješna pogreška na vjenčanju postala nezaboravna uspomena

Jedna simpatična pogreška na vjenčanju na kraju je učinila taj dan još posebnijim, a snimka događaja ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama. Glavni akteri su mladoženja Zane Zotto, njegova majka Debra i trenutak zbunjenosti koji je nasmijao sve prisutne.

Prije nego što je 28-godišnji Zane izmijenio zavjete s 26-godišnjom Sydney Zotto, na njihovoj ceremoniji vjenčanja u Kaliforniji, imao je jednostavan zadatak: otpratiti svoju majku Debru (54) do njenog mjesta. No, taj se zadatak neočekivano zakomplicirao kada je mladoženja zaboravio s koje strane oltara njegova majka treba sjediti.

Trenutak zbunjenosti pred stotinu gostiju

Cijeli je događaj zabilježila ekipa zadužena za snimanjevjenčanja, a video je nekoliko dana kasnije objavljen na TikToku, gdje je prikupio jako puno pregleda. Na snimci se vidi kako Zane vodi majku prvo na svoju lijevu stranu, zatim na desnu, pa opet na lijevu. U potpunoj zbunjenosti, glasno je pitao: "Koja strana? Ova strana. Je li tako? Da, da, da. Ne! Oh, otišao sam na krivu. O, moj Bože. Izvoli."

Debra i stotinu gostiju prasnuli su u smijeh dok se Zane pokušavao odlučiti. "Volim te", rekla mu je kroz smijeh. Majka i sin podijelili su dirljiv zagrljaj prije nego što je ona konačno sjela, a ceremonija se nastavila.

"Jednostavno smo se nasmijali i znali smo da će to biti trenutak koji će naše vjenčanje učiniti još nezaboravnijim, što se i dogodilo", ispričao je mladoženja za People.

Pritisak i trema učinili su svoje

Govoreći o svojoj pogrešci, Zane je priznao da je "osjećao mali pritisak" jer mu je to bila nova situacija i sve su oči bile uprte u njega. Priznaje kako ne voli biti u centru pažnje i, iako je znao pravilan raspored sjedenja, u ključnom je trenutku počeo sumnjati u sebe.

"Uz sav taj pritisak, i vidjevši da i moja mama preispituje raspored sjedenja kad smo stigli, i ja sam počeo sumnjati", kaže on. "Mislim da je gostima to bilo prilično smiješno i simpatično. Unijelo je malo smijeha u scenarij koji bi inače bio prilično formalan", dodaje mladoženja.

POGLEDAJTE GALERIJU