Mladoženja bijesan jer su roditelji više potrošili na sestrino vjenčanje: 'Jesam li lud?'

Jedan mladoženja izazvao je burnu raspravu na internetu nakon što je otkrio da su njegovi roditelji znatno više financijski pomogli njegovoj sestri prilikom organizacije njezina vjenčanja, dok su za njegovo izdvojili znatno manji iznos. Osjećajući se povrijeđeno zbog, kako kaže, očite nepravde, odlučio je svoje iskustvo podijeliti na popularnom Reddit forumu "Wedding Drama".

Kako prenosi People, u objavi je upitao korisnike smatraju li da pretjeruje jer ga je takva razlika u tretmanu duboko pogodila. Njegova je priča ubrzo privukla veliku pozornost i potaknula raspravu o jednakosti roditeljske potpore unutar obitelji.

Obećanje o jednakosti palo u vodu

Do problema je došlo kada je mladoženja usporedio financijsku potporu koju je on dobio s iznosom koji su roditelji uložili u vjenčanje njegove sestre. Kada se sestra udavala prošle godine, roditelji su, prema njegovim riječima, velikodušno financirali čitavu proslavu — pokrili su troškove vjenčanja i prijema u ukupnom iznosu od oko 25.000 dolara (oko 21.000 eura), a dodatno su platili i njezinu vjenčanicu, čija je cijena, kako tvrdi, iznosila nekoliko stotina, ako ne i tisuća dolara.

"Roditelji njezinog supruga platili su probnu večeru," napomenuo je.

Međutim, kada je došao red na njegovo vjenčanje, situacija je bila potpuno drukčija. "Roditelji njegove supruge zaista su se iskazali plativši cijelo vjenčanje", napomenuo je. U međuvremenu, njegovi su roditelji platili samo probnu večeru, potrošivši najviše 4000 dolara (oko 3000 eura).

Kap koja je prelila čašu bio je vjenčani dar. "Večeras otvaram poklon od svojih roditelja i vidim čestitku i 400 dolara (340 eura). Jesam li lud što mislim da su nam trebali dati više?", rekao je razočarano i dodao: "Cijeli život slušam kako govore: 'Uvijek ćemo se pobrinuti da sve bude jednako' i da će, što god potroše na sestru, isto učiniti i za mene."

Mladoženja priznaje da možda djeluje razmaženo, no ističe da bi mu bilo draže da mu roditelji uopće nisu dali nikakav novac, nego da su mu uručili iznos koji je bio toliko manji u usporedbi s onim što su dali njegovoj sestri.

Foto: Freepik

Tradicija protiv pravednosti

Korisnici Reddita iznijeli su podijeljena mišljenja u komentarima, a rasprava se uglavnom svela na dva suprotstavljena stajališta: poštivanje tradicije i načelo pravednosti.

Argument tradicije

Dio korisnika istaknuo je kako su troškovi vjenčanja brata i sestre raspodijeljeni u skladu s tradicionalnim običajima. U oba slučaja, obitelj mladoženje pokrila je troškove probne večere, dok je obitelj mladenke financirala samo vjenčanje. S tog gledišta, roditelji nisu napravili ništa neuobičajeno niti nepravedno — naprotiv, postupili su u skladu s dugogodišnjom praksom.

Argument pravednosti

S druge strane, mnogi su stali uz mladoženju, smatrajući da bi roditelji trebali djeci pružiti jednaku financijsku potporu — neovisno o spolu ili tradicionalnim ulogama. Takav bi pristup, tvrde, osigurao osjećaj jednakosti, poštovanja i podrške među braćom i sestrama.

"Nikada ne bih svojoj djeci dala nejednak iznos temeljen na zastarjeloj ideji da roditelji mladenke plaćaju vjenčanje", stoji u najpopularnijem komentaru. "Dala bih oboma isti iznos pa neka ga iskoriste za vjenčanje ili, ako žele nešto skromnije, za polog za kuću."

Druga osoba se složila i napisala: "Dosljednost vrijedi više od samog iznosa jer čuva osjećaj pravednosti među djecom."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko su Hrvati spremni platiti za ljepotu? Stručnjaci upozoravaju na opasne trendove