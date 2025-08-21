BAJKOVITE DESTINACIJE /

Snimke vjenčanja koje oduzimaju dah: Ovih 20 najljepših pravo su umjetničko djelo

Snimke vjenčanja koje oduzimaju dah: Ovih 20 najljepših pravo su umjetničko djelo
Foto: Profimedia
Fotografije vjenčanja s ovogodišnjeg natječaja Best Destination Weddings Photo Contest 2025, u organizaciji Junebug Weddings, oduzimaju dah. Na tisuće fotografija je pristiglo iz cijelog svijeta, a stručni žiri odabrao je pedeset najboljih. Rezultati natječaja jasno pokazuju rastući trend – sve više parova bira upečatljiva, egzotična odredišta za svoje vjenčanje. U galeriji pogledajte 20 najboljih fotografija s vjenčanja koje smo izdvojili.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ljubav ne poznaje granice, a ovogodišnje nagrađene fotografije vjenčanja to najbolje dokazuju. Natječaj Best Destination Weddings Photo Contest 2025 pokazao je da vjenčanja nisu samo proslava ljubavi dvoje ljudi, već i prilika da bajkovite destinacije postanu sastavni dio njihove priče.

Organizatori iz Junebug Weddings ističu da natječaj slavi spoj zadivljujućih lokacija i ljubav parova. "Ne fokusiramo se samo na destinacije, već na to kako svaka fotografija spaja ljepotu mjesta i para u jedinstveno umjetničko djelo. Ako želite istaknuti vizualno dojmljiv i inspirativan sadržaj, ova kolekcija savršeno prikazuje kako se ljubav izražava diljem svijeta", poručili su. 

21.8.2025.
10:32
Magazin.hr
Profimedia
MladenciVjenčanjeBračni ParFotografije Vjenčanja
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BAJKOVITE DESTINACIJE /
Snimke vjenčanja koje oduzimaju dah: Ovih 20 najljepših pravo su umjetničko djelo