Ovo su laži koje oženjeni muškarci govore ljubavnicama

Upustiti se u vezu s oženjenim muškarcem jedno je od najbolnijih iskustava koje žena može proći. Cijeli se odnos temelji na lažima, iluzijama i slomljenim srcima, stvarajući emocionalni vrtlog iz kojeg je teško pobjeći.

Stručnjaci za veze i psiholozi identificirali su obrasce obmane koji se neprestano ponavljaju u takvim vezama, a razumijevanje tih laži ključno je za zaštitu vlastitog emocionalnog zdravlja, piše Your Tango.

Foto: Shutterstock

Narativ o nesretnom braku i obećanje o odlasku

Mnogi oženjeni muškarci govore da im je brak "mrtav", iako to često nije baš tako. Opisuju svoju suprugu kao nekoga tko ih ne voli, ignorira ili im čak namjerno zadaje probleme, kako bi pokazali da su oni ti koji pate i da su žrtve u tom odnosu.

Izjave poput "Ne volim je više", "Ne spavamo zajedno godinama" ili "Ona me uopće ne razumije" služe kako bi se kod ljubavnice izazvalo suosjećanje i opravdala sama afera. Ovaj pažljivo izgrađen narativ postavlja temelje za sljedeću veliku laž: "Ostavit ću je zbog tebe."

To obećanje o zajedničkoj budućnosti najopasnija je iluzija. Održava nadu i drži ljubavnicu emocionalno vezanom, dok muškarac zapravo rijetko ima namjeru poduzeti taj korak. Odlazak od supruge ne znači samo napustiti jednu osobu, već i djecu, zajedničke prijatelje, financijsku stabilnost i društveni ugled. Stvarnost je takva da je većina muškaraca, suočena s izborom, ipak ostala u braku, čak i ako su godinama tvrdili da žele otići.

Foto: Shutterstock

'Ti si moja srodna duša i prioritet'

U izoliranom svijetu afere, veza često djeluje gotovo čarobno. Zajednički trenuci su intenzivni i oslobođeni svakodnevnih briga poput financija ili obiteljskih obaveza. U takvom ozračju, izjava "Ti si moja srodna duša" zvuči uvjerljivo i iskreno. Ipak, takva veza često je rezultat snažne, gotovo opsesivne zaluđenosti koja zbog rijetkih susreta može potrajati i godinama.

Paralelno s tim, muškarac će tvrditi da je ljubavnica njegov apsolutni prioritet. Ipak, djela govore više od riječi. Kako osoba koja je tajna može biti prioritet? U stvarnosti će uvijek imati prednost njegov život sa suprugom, odnos s obitelji, kao i karijera. Odabrat će obiteljski rođendan umjesto vašeg, službeni put umjesto zajedničkog vikenda i uvijek će štititi svoj primarni život, ostavljajući ljubavnicu da se osjeća usamljeno i nevažno.

