Marko Martinjak dobio veliko priznanje: 'Kad nešto zacrtam, to i ostvarim'

Marko Martinjak (35) apsolutni je svjetski bare knuckle vladar, a tome u prilog ide i još jedno veliko priznanje za impresivne nastupe u boksu bez rukavica, najbrutalnijem borilačkom sportu na svijetu. Nakon što je Martinjak u listopadu u engleskom Leedsu nokautom u prvoj rundi svladao Dana Podmorea i vratio naslov svjetskog prvaka u bridger kategoriji, čime je postao prvak u dvije težinske kategorije, sada je stiglo i posebno priznanje publike...

Promocija BKB (Bare Knuckle Boxing) objavila je na svojim društvenim mrežama kako su navijači upravo Martinjaka izabrali za najboljeg borca godine. Time je potvrđeno ono na što stručnjaci već dulje vrijeme upozoravaju. Zagrepčanin je prva bare knuckle priča u svijetu i na dobrom je putu da bude najveći bare knuckle boksač svih vremena, da ostvari svoj san. Pobjedom protiv Podmorea upisao je sedmu uzastopnu pobjedu, a njegov profesionalni skor sada iznosi 13 mečeva i isto toliko nokauta.

Martinjak je nedavno produžio ugovor s BKB-om, no financijski i ostali detalji suradnje zasad nisu poznati. Nakon osvajanja pojasa u bridger kategoriji, u dogovoru s federacijom odlučio je odustati od naslova u super kruzer kategoriji. Procijenjeno je kako je razlika u kilaži između tih kategorija prevelika, zbog čega ne bi bilo realno dugoročno braniti oba pojasa.

Tko je Marko Martinjak?

Marko “Marvelous” Martinjak dolazi iz Zagreba i poznat je kao jedan od najdominantnijih boraca u modernom bare-knuckle boksu. Borbu bez rukavica radi u organizaciji BKB Bare Knuckle Boxing (ranije BYB Extreme) gdje je osvojio i branio više svjetskih titula. Martinjak je višestruki svjetski prvak u bare-knuckle boksu, nositelj titula u super kruzerweight i bridgerweight kategorijama.

U svojoj karijeri često je završio mečeve nokautom u prvoj rundi, uključujući i možda najpoznatiji brzinski nokaut u bare-knuckle organizaciji, koji je postao rekord u jednoj značajnoj priredbi.

Njegove borbe protiv vrhunskih boraca, kao što je bivši UFC borac Brad Scott, dodatno su potvrdile njegov status među elitom ovog sporta. Hrvoje Sep, poznati profesionalni hrvatski boksač, nedavno nam je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner objasnio zašto je Marko Martinjak tako dominantan na svjetskoj bare knuckle sceni. Sep je pritom izrazio veliko poštovanje prema Marku Martinjaku, kojeg smatra apsolutnim vladarom u boksu bez rukavica...

"Marko Martinjak je tehnički superioran. On je bio prvak Hrvatske u boksu prije 15 godina i ta tehnička potkovanost mu omogućuje da se 'igra' s protivnicima u ringu bez rukavica. Većina boraca tamo su grubijani koji idu na snagu, a Marko ih školuje tehnikom," zaključio je Sep.

Martinjakova karijera nije počela jednostavno. Prošao je kroz teško životno razdoblje i pauzu od borbi, ali se vratio snažnije i s jasnim ciljem ostvarenja svojih mogućnosti u najtežim borilačkim disciplinama.

Stil i reputacija

Poznat je po svojoj brutalnoj snazi, agresivnom stilu i sposobnosti da brzo riješi borbu nokautom, zbog čega su ga fanovi i komentatori prozvali jednim od najjačih bare-knuckle boraca današnjice.

Uz sportske uspjehe, Martinjak je postao i inspiracija mnogima jer je uspio preokrenuti životne izazove i izgraditi međunarodnu karijeru u relativno novoj i brutalnoj borilačkoj disciplini.

Ukratko, Marko Martinjak nije samo hrvatski prvak bare-knuckle boksa. Marko Martinjak je globalno prepoznat kao jedan od vrhunskih boraca u tom sportu, s brojnim titulama, spektakularnim nokautima i statusom dominantnog i opasnog borca bez rukavica.

U jednom od Markovih gostovanja u podcastu Net.hr-a Maksanov korner, kazao je kako mu je cilj biti najveći bare knuckle boksač svih vremena.

"Kao dijete sam bio problematičan i da, bio sam u zatvoru i to ne želim više, iako sam imao normalne i najbolje roditelje na svijetu koje ovim putem pozdravljam. Sad imam drugačiji put i prioritete. Ja kad nešto zacrtam onda to i ostvarim. Želim biti najveći bare knuckle borac ikad i sa svojim trenerom ostvariti velike stvari. Prije nego što sam imao problema sa zakonom bio sam svjetski prvak u full contactu i svjetski prvak u bare knuckleu do 101 kg. Onda su se dogodili privatni problemi, zaglibio sam, nije mi bilo baš do ničeg. Izlasci, pijančevanja itd... No, meni problemi sa zakonom ne trebaju više. Kad si vani primjerice, svakakvi likovi ti dolaze, nadrogirani, ovakvi onakvi, gadi mi se gledati kako se ljudi vani ponašaju. Šalju ti DJ-evi kojekakve pjesme, kao za Martinjaka a svi više-manje znaju tko sam", kazao nam je Marko Martinjak u travnju 2024. godine.

