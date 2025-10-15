Martinjak bez dlake na jeziku: 'Lik je zabrijao, ali vratit ću ga na tvorničke postavke'

Marko Martinjak, ponajbolji bare knuckle boksač svih vremena, u srijedu je otputovao put Leedsa, gdje ima veliki meč. Uoči spektakularne BKB 47 priredbe u Engleskoj, Marko Martinjak dao je portalu Net.hr intervju. Zagrepčanin je u potpunosti spreman za još jedan povijesni trenutak u svojoj karijeri. Višestruki svjetski prvak u boksu bez rukavica, vladar ovog brutalnog sporta, bit će najsvjetlija zvijezda subotnje bare knuckle večeri, jer će u sunaslovnoj borbi napasti titulu u bridgerweight kategoriji (-101 kg) protiv aktualnog prvaka Daniela Podmorea.

Ne želim nikome dopustiti i moj je plan da jednom kad odem u mirovinu, da se umirovim kao prvak, a ne bez pojasa. Na vrijeme moram znati kad je dosta i otići dok sam na vrhu. Naravno, cilj mi je obitelji i sebi osigurati egzistenciju, ali moj je plan da jednom kad objesim bandaže od klin, jer rukavica u ovom sportu nema, da se ne vraćam ponovno borilačkom sportu, borbama, kao većina velikih šampiona, pravih, takvo što radi i napravi grešku i onda za neke sitne novce, nažalost, riskira svoju ostavštinu, svoj legacy. To nije moj plan. Marko Martinjak za Net.hr.

'Daniel Podmore se malo precijenio'

Marko Marvelous Martinjak već je poznat kao aktualni prvak super cruiserweight divizije, a ovaj izazov mogao bi ga učiniti još većom legendom u svijetu borilačkih sportova.

Uoči borbe, razgovarali smo s njim o pripremama, motivaciji i onome što ga čeka u ringu, izjavama Daniela Podmorea, borilačkoj filozofiji, o zatvoru i izgrađenom karakteru, njegovom nevjerojatnom sportskom fokusu, mogućnosti da nastupi na nadolazećem FNC-ovom eventu u Podgorici, zlim jezicima, borcima koji 'laju' na njega, karakteru, odrastanju, roditeljima koji su mu dali sve i supruzi koja je uvijek tu za njega, kao i fizičkoj pripremi za meč i zdravstvenom stanju i važnosti obitelji kao takve u životu. Priča Marko Martinjak i o svom borilačkom rastu i boljoj isplativosti kao borca...

Foto: Igor Kralj/pixsell

Kad razgovarate s Markom Martinjakom, nikad nije dosadno. Marko Martinjak poseban je tip s kojim možeš pričati o svemu. Čovjek iz naroda, kvartovski dečko, potpuno otvoren, niti malo zakopčan što se tiče priča, izjava... Kako se ono kaže, nije tip koji daje politički korektne odgovore i odgovore zamotane u celofan, nego onako kako je. Pa kome pravo, a kome krivo...

"Brate, spreman sam, jedva čekam da odem gore u Englesku i da to završim što prije", kazao je Marko Martinjak potpisniku ovih redaka dan prije polaska.

"Znači, Marko Martinjak želi Daniela Podmorea završiti pod morem?" Našalili smo se s Markom Martinjakom...

"E, baš to".

"Moje oči su na jednoj osobi, a to je Marko Martinjak. Što prije BKB bude mogao realizirati našu borbu, to bolje. Kad ga pobijedim u svojoj kategoriji, želim se se spustiti u njegovu kategoriju, ponovno se boriti s njim i uzeti mu i njegov pojas", prijetećim je tonom u izravnom televizijskom prijenosu BKB 43 priredbe početkom srpnja iz Boltona poručio Daniel Podmore Marku Martinjaku. Što kaže Marko na to, smatra li da je Podmore malo pretjerao u svojim ambicijama, "zabrijao", priča li gluposti?

"O da, 'zabrijao' je on malo previše. Mislim da se Daniel Podmore malo precijenio. Nije se Daniel Podmore susreo s nekim tko je na levelu na kojem sam ja, s nekim poput mene. Ti njegovi suparnici s kojima je boksao, uz dužno poštovanje svima, to bi ja završio sve lijevom rukom u jednoj večeri. Jednog po jednog. Mislim da se jako Daniel Podmore precjenjuje, a mene podcjenjuje. Bit će mi ga drago vratiti na mjesto. Mislim da sam sad u najbojoj formi najviše iz razloga to su me, hvala Bogu, zaobišle ozljede i ovo mi je prvi meč nakon 6-7 zadnjih mečeva što sam odradio, da nemam neku rupturu. Maksimalno sam fizički spreman. Niti jedna ozljeda se nije dogodila u kampu ovog puta. Prije sam morao treninge prilagođavati promjenama s mojim zdrastvenim stanjem za vrijeme kampa, uvijek neke ozljede, ali ovog puta toga nema. Isplanirali smo sve uspješno, odradili, vjerujem da sam sad u najboljoj, životnoj formi i jedna čekam to i pokazati protiv Podmorea. Želim najboljeg Podmorea ikad. Ne želim nikakve izlike da kad ga dobijem, da govori kako je bio ozlijeđen, ovo - ono. Želim ga dobiti u primeu. Bolji čovjek će se pokazati u subotu, vjerujem kako ću to biti ja i kako ću novi pojas u bare knuckleu donijeti u Zagreb. Titula se vraća samnom u Zagreb, gdje joj je i mjesto".

'Spreman sam za bitku'

Znači, Marko Martinjak planira vratiti Daniela Podmorea na tvorničke postavke?

"Uvijek idem na to. Spreman sam za bitku, maksimalno, zahvaljujući svojim dečkima iz Alfa teama Jasminu Berishi i Igoru Divjanoviću. Supruga i ja smo žrtvovali odlazak na more, da se fizički što bolje pripremim. Mentalno sam dva puta spremniji nego ikad prije. Bit će to jedna kratka večer u uredu u Leedsu."

U borilačkom sportu čovjek mora biti gladan da bi uspio...

"Tako je. Glad za preživljavam tjera naprijed, motivira, glad kao takva, potreba za kruhom i glad za pobjedama. Sve to motivira i mene kao borca u boksu bez rukavica. Kad si prvak, na leđima imaš metu. Svi žele ono što je tvoje. Ja to jednostavno ne želim nikome dopustiti i moj je plan da jednom kad odem u mirovinu, da se umirovim kao prvak, a ne bez pojasa. Na vrijeme moram znati kad je dosta i otići dok sam na vrhu. Naravno, cilj mi je obitelji i sebi osigurati egzistenciju, ali moj je plan da jednom kad objesim bandaže od klin, jer rukavica u ovom sportu nema, da se ne vraćam ponovno borilačkom sportu, borbama, kao većina velikih šampiona, pravih, takvo što radi i napravi grešku i onda za neke sitne novce, nažalost, riskira svoju ostavštinu, svoj legacy. To nije moj plan. I dalje sam gladan uspjeha, slave, novaca, svega što nosi borilački sport."

'Čovjek bez obitelji je čovjek koji nema ništa u životu'

Obitelj vam je najvažnija na svijetu. Zbog obitelji sve ovo i radite.

"Tako je. Rekao sam vam u jednom od naših prijašnjih razgovora - 'Nikad neću dopustiti da netko uzme kruh sa stola meni i mojoj obitelji'. Mojim roditeljima nema ljepše nego kad im se sin vrati doma s novim pojasom. Ja sam ipak njihov sin, dijete, a opet s druge strane, moja supruga je izrazito ponosna na mene. U ovih dvije i pol godine koliko smo zajedno i godinu i nešto koliko smo u braku, moja supruga je izrazito ponosna na mene. No, tu je bitno naglasiti jedno - ponosna je na mene ne samo zbog sportskih dosega, nego i jer sam napredovao kao sportaš, čovjek, partner. Jedan dio na tome mogu zahvaliti i njoj, svom Alpha teamu. Čovjek bez obitelji je čovjek koji apsolutno nema ništa u životu. Obitelj je najbitnija, kako ona prije iz koje si izašao, govorim o majci i ocu, pa tako i ova koju kasnije sam pronađeš, osnuješ, kao čovjek i muškarac."

Spominje se i FNC, 90% je da bi mogao nastupiti u Podgorici krajem godine. Ima li još kakvih novosti glede toga?

"Nema novosti, idemo korak po korak. Ne volim ići predaleko u budućnost. To nije dobro, općenito govorim. Moj fokus isključivo je na zadnjih 3 i pol mjeseca, to ove subote. Podmore je moj fokus, a onda će poslije toga moj tim, moj stručni tim, moj trener i menadžer sjesti samnom za stol i vidjet ćemo sve dalje. U kontaktu smo s Thomasom Hardwickom možda i za Japan. Sigurno kad uzmem još jedan pojas, protiv Podmorea, bit će dobrih ponuda, mogućnosti. Moja supruga, ja, moj tim, svi zajedno ćemo odvagnuti što i kako. Moja supruga je meni glas razuma, s njom se najviše savjetujem oko svega toga. Kad završim Podmorea, sjest ćemo svi za stol zajedno, vidjet što je najbolje za mene i po tome ćemo i postupiti, to ćemo napraviti. Iz meča u meč rastem kao borac".

'U ovom periodu karijere i ja zaslužujem više'

Marko Martinjak tvrdi kako je u ovom dijelu karijere zavrijedio bolje ponude nego što je prije bio slučaj? Tako smo pročitali između redaka...

"Naravno da smatram tako, da, to i tvrdim. Svaki borac zavrijeđuje više kako mu ide karijera prema gore, s nekim stažom, pobjedama, titulama, zaslužuje u borilačkom sportu da bude bolje plaćen, da bude bolje medijski popraćen, sponzorski da ima jaču priču, pa tako smatram i ja za sebe. Tako i ja mislim i tvrdim za sebe u ovom trenutku. Imam opcija, razmotrit ćemo ih".

Što vam se Marko dogodi kad uđete u ring?

"Znate kako se kaže, kako bi ja rekao za sebe. Svakog dana se susrećeš s neugodnim iskustvima, od prometa do nekih životnih situacija i sve to što ja zadržavam u sebi, akumuliram u sebi, ispucam na meču. Život je svakog dana borba, ne samo meni, nego svim normalnima, osim onih koji su rođeni sa zlatnom žlicom. Ja nisam."

Luis Ibáñez nam je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner kazao kako je on "uspio sam jer sam bio siromašan, a današnja djeca imaju sve na pladnju".

"Danas djeca imaju sve u životu. Da se razumijemo. Moja sestra i ja smo imali sve što su nam roditelji mogli pružati, a dali su nam sve, otkidali od svojih usta da mi sestra i ja imali. Zahvalan sam im na tome. Imao sam predivno djetinjstvo, nestašno djetinjstvo. Moraš jednostavno biti gladan, ne samo u sportu nego općenito u životu, da bi uspio u bilo čemu."

Foto: Igor Kralj/pixsell

'Bolje se tući u ringu za novce nego na cesti'

Spomenuli ste da trpite u životu i u ringu se iskalite na suparniku.

"To je, tako to i mora biti. Bolje se tući u ringu za novce nego na cesti i bez veze još završiš ponovno u zatvoru. Mislim da je ovo bolji način."

Sve što se događa u životu, događa se s razlogom. Bili ste u zatvoru i vjerojatno vas je i zatvor izgradio karakterno da budete sad kao prvak kakav jeste? Prošlost je prošlost, da možete vratiti vrijeme pretpostavljam da neke stvari ne bi ponovili.

"Naravno, slažem se. Istina, zatvor me je karakterno ojačao, ali ne bi više u zatvor, to sigurno".

Kako se nosite s prozivkama na hrvatskoj borilačkoj sceni?

"Meni je to simpatično. Znate kako se kaže, za dobrim konjem se prašina diže, a isto tako, ne laje pas zbog sela, nego zbog sebe. Neka laju", govori Marko Martinjak.

'Cijenim Vlastu Čepu'

Tko je u posljednje vrijeme najviše 'lajao' na Marka Martinjaka?

"Meni je to sve bez veze, ali eto, najviše od svih njih cijenim Vlastu Čepu. Odličan borac, odličan momak. Privatno jedan drugom zaželimo sreću prije meča. Čujemo se ponekad. Bio je u Zagrebu nešto kratko, nismo se uspjeli vidjeti. Ako jednog dana dođe do našeg meča dobro, ako ne, opet dobro. Vlasto zna da su vrata mog gyma njemu otvorena, koji njegova meni. Nemam zle krvi prema nikom, tko ima prema meni, to je njegova stvar, njemu na dušu. Tko ima zle krvi prema meni, neka ima. Ja neću i ne želim imati zle krvi prema nikom. Kod mene nema mržnje, u mojem srcu za takvo što nema mjesta. Ne želim biti takav, Bože sačuvaj. Sve to ja naplatim na mečevima, ako dođe do tih mečeva, onima koji plasiraju zločeste komentare naplatim u meču. Prozivki će uvijek biti, ali mene one ne zanimaju. Ako imamo kakav problem, idemo odraditi meč. Kratko i jasno", zaključio je Marko Martinjak.

