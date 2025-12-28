Mislio da ima samo žulj, a onda šok: 'Kirurzi su mi morali odmah amputirati nogu'

Muškarac koji je otišao svom liječniku opće prakse s onim što je smatrao običnim žuljem na nožnom prstu za Mirror je progovorio o svom šoku nakon što su kirurzi bili prisiljeni amputirati mu nogu manje od 24 sata kasnije.

Mike Jones (43) iz engleskog Crawleyja sada se suočava s neizvjesnim životnim periodom nakon što se teška infekcija brzo proširila kroz njegovo stopalo i u kost. Otac i konzultant za sigurnost s punim radnim vremenom, koji je ujedno i jedini skrbnik svoje majke koja je vezana za kuću, otpušten je iz bolnice tijekom vikenda i prilagođava se životu nakon amputacije ispod koljena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mike je potražio liječničku pomoć nakon što je primijetio žulj na nožnom prstu koji nije zacjeljivao. Skeniranje je kasnije pokazalo da je infekcija toliko uznapredovala da liječnici nisu imali drugog izbora nego ukloniti mu nogu kako bi mu spasili život.

"Bio je to ogroman šok. Bio je to pravi vihor od prvog odlaska na hitnu i gubitka noge u roku od 24 sata. Ali ne mogu promijeniti ono što se dogodilo, pa se usredotočujem na oporavak i prilagodbu", rekao je.

Ozljeda nezapaženo prošla zbog dijabetesa

Mike je objasnio da je zbog dijabetesa imao smanjen osjet u stopalima, što je omogućilo da se ozljeda nezapaženo pogorša. "Išao sam na dugu šetnju i tenisice su mi trljale prste na nogama, a ja to nisam primijetio. Postupno se pogoršavalo tijekom sljedećih dana dok mi noga nije otekla, a nekoliko prstiju pocrnilo", otkrio je.

Foto: Shutterstock

Mike je prvo otišao na hitni prijem u bolnici Crawley prije nego što je prebačen u bolnicu East Surrey, a kasnije u bolnicu St George's u Tootingu zbog težine njegovog stanja. Rendgenske snimke pokazale su da se infekcija proširila na kost, ostavljajući liječnike bez alternative.

"Bio je to šok. Ali prošle godine sam imao sepsu, s apscesima kralježnice za čije liječenje su bili potrebni tjedni u bolnici. Znao sam da ako je amputacija ono što je potrebno, onda je to ispravna odluka", kazao je.

Težak život nakon amputacije

Operacija je obavljena 11. prosinca, ali Mike je rekao da je njegova najveća briga od tada kako će njegovo stanje utjecati na njegovu obitelj, posebno na majku. Bio je njezin glavni skrbnik, a istovremeno je radio puno radno vrijeme, i rekao je da je nemogućnost njenog uzdržavanja bio jedan od najtežih dijelova te kušnje.

"Zdravlje moje majke drastično se pogoršalo u posljednje tri godine. Nemogućnost da joj pomognem bila je nevjerojatno teška. Dobivam samo četiri tjedna bolovanja prije nego što prijeđem na zakonsko bolovanje, što je drastičan pad prihoda", rekao je.

Mikeu su pomogli prijatelji koji su organizirali humanitarnu akciju prikupljanja novca. "To će nam pomoći da imamo krov nad glavom i hranu na stolu", otkrio je.

"Ako se osjećate loše ili primijetite nešto neobično, provjerite to kod liječnika. Mogli biste si spasiti nogu ili život", poručio je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'