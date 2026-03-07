Rusi u napadu na Ukrajinu raznijeli stambenu zgradu: Ima poginuli i ozlijeđenih

Dvije su osobe poginule, a njih 10 je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na stambenu zgradu u Harkivu u istočnoj Ukrajini objavile su tamošnje vlasti.

«Жорстокий удар проти життя»: Зеленський відреагував на атаку на Харків

"Приліт" балістичної ракети по п'ятиповерховому будинку в Київському районі Харкова президент Володимир Зеленський назвав "жорстоким ударом проти життя".

- https://t.co/pwtwGzmTsL pic.twitter.com/nsOBIlznID — Об'єктив-новини Харків 🇺🇦 (@objectiv) March 7, 2026

"Nakon neprijateljskog napada dio stambene petokatnice praktički je uništen. Oštećena je i obližnja kuća. Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka", objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu Oleg Sinegubov.

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruska nafta stiže na Krk? Plenković ne otkriva hoće li popustiti Orbanu: 'Vidjet ćemo'