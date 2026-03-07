FREEMAIL
KRVAVA NOĆ /

Rusi u napadu na Ukrajinu raznijeli stambenu zgradu: Ima poginuli i ozlijeđenih

Rusi u napadu na Ukrajinu raznijeli stambenu zgradu: Ima poginuli i ozlijeđenih
Foto: SERGEY BOBOK/AFP/Profimedia

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Harkivskoj regiji te u Zaporižji

7.3.2026.
8:49
Hina
SERGEY BOBOK/AFP/Profimedia
Dvije su osobe poginule, a njih 10 je ozlijeđeno u ruskom zračnom napadu na stambenu zgradu u Harkivu u istočnoj Ukrajini objavile su tamošnje vlasti.

"Nakon neprijateljskog napada dio stambene petokatnice praktički je uništen. Oštećena je i obližnja kuća. Poginula je jedna osoba, a njih još 10 je ozlijeđeno, među njima dječaci od šest i 11 godina te 17-godišnja djevojka", objavio je čelni čovjek vojne administracije u Harkivu Oleg Sinegubov.

Ruski zračni napadi zabilježeni su i u Čugivu u Harkivskoj regiji te u južnoj Ukrajini u Zaporižji.

