Tražite film za vikend? Imamo tri prijedloga za potpuno različite ukuse

Kako bismo vam olakšali izbor, izdvojili smo tri izvanredna naslova s platforme Voyo koja nude ponešto za svakoga: od oskarovske akcijske drame i ultimativnog rock dokumentarca do bizarne francuske parodije na Ratove zvijezda.

Apsolutni pobjednik: Sve u isto vrijeme

Foto: voyo

Ovaj film je pokorio svijet i postao najnagrađivaniji naslov svih vremena, a ako ga još niste pogledali, krajnje je vrijeme. 'Sve u isto vrijeme' priča je o Evelyn Wang, vlasnici praonice rublja iscrpljenoj svakodnevnim problemima. Usred porezne revizije, suočena s raspadom braka i otuđenom kćeri, Evelyn otkriva da postoji bezbroj paralelnih svemira i da jedino ona, najgora verzija sebe, može spasiti čitav multiverzum. Film je na 95. dodjeli Oscara osvojio čak sedam zlatnih kipića, uključujući onaj za najbolji film, režiju te glavnu i sporedne uloge. Riječ je o vizualnom spektaklu koji maestralno spaja znanstvenu fantastiku, borilačke vještine, apsurdni humor i duboko dirljivu obiteljsku dramu o ljubavi i prihvaćanju usred kaosa modernog života.

Obavezno gradivo za ljubitelje glazbe: Nastanak Led Zeppelina

Foto: voyo

Ako ste ljubitelj rock glazbe, ovo je prvi i jedini dokumentarac koji su članovi Led Zeppelina službeno odobrili, a to dovoljno govori o njegovoj kvaliteti. ' Nastanak Led Zeppelina ' prati putovanje četvorice glazbenih genijalaca: Jimmyja Pagea, Roberta Planta, Johna Paula Jonesa i Johna Bonhama. Film nas vodi od njihovih skromnih početaka na britanskoj glazbenoj sceni šezdesetih, preko sudbonosnog susreta u ljeto 1968., sve do 1970. godine, kada su zacementirali svoj status najvećeg benda na svijetu. Nagrađen priznanjem Critics Choice za najbolji glazbeni dokumentarac, film je već u radnoj verziji na festivalu u Veneciji zaradio desetominutne ovacije. Posebna vrijednost leži u dosad neviđenim arhivskim snimkama, privatnim materijalima benda i dirljivim audio zapisima Johna Bonhama, bubnjara čiji se glas rijetko čuo u intervjuima.

Uvrnuta svemirska opera na francuski način: Carstvo

Foto: voyo

Za one željne nečeg potpuno drugačijeg, preporučujemo apokaliptičnu znanstveno-fantastičnu komediju 'Carstvo' francuskog redatelja Bruna Dumonta. Radnja je smještena u idilično ribarsko selo na sjeveru Francuske, koje postaje epicentar rata između izvanzemaljskih sila dobra i zla. Film je urnebesna parodija na holivudske blockbustere poput Ratova zvijezda, ali s prepoznatljivim autorskim pečatom koji spaja apsurd, filozofiju i socijalni realizam. Očekujte svemirske brodove u obliku gotičkih katedrala i dvorca Versailles te svjetlosne mačeve koji izgledaju kao jeftine neonske cijevi. Film je na prestižnom Berlinskom filmskom festivalu osvojio Srebrnog medvjeda, nagradu žirija, potvrdivši svoj status umjetničkog, ali i neizmjerno zabavnog filmskog iskustva.

