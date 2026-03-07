Kaleminec i AHSP dodijelili priznanje Trumpu: 'Branimo Hrvatsku od Plenkovića!'

Autohtona Hrvatska stranka prava najavila je da će uručiti zahvalnicu predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu radi, kako kažu, zalaganja za mir u svijetu. Kako je pojasnio njihov predsjednik Dražen Keleminec, odlučili su to "zato što je Donald Trump tražio od Andreja Plenkovića da Hrvatska uđe u Odbor za mir u svijetu".

"Bili smo razočarani i ogorčeni kada smo vidjeli da je Andrej Plenković, predsjednik Vlade odbio Donalda Trumpa.

Poruka Andreja Plenkovića je da ne želi da bude mir u svijetu i stoga smo mi odlučili da mi kao Autohtona Hrvatska stranka prava, Donaldu Trumpu, predsjedniku SAD-a dodijeli zahvalnicu i tako branimo čast Hrvatske", rekao je Keleminec.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Antifa u Hrvatskoj i 'Plenkovićeva demokracija'

Iz stranke su naveli i kako je Donald Trump proglasio Antifu kao terorističku organizaciju te da Antifa djeluje u Hrvatskoj, organiziraju tajne sastanke, pozivaju na revoluciju i rušenje ustavnog poretka.

"Andrej Plenković rekao je da on neće zabraniti simbole komunizma, ali njegova Vlada, njegov ministar Božinović, policija nas kažnjavaju i kažnjavaju ljude zbog zastave HOS-a s kojom se branila Hrvatska. Znači, oni koji su branili Hrvatsku sa svojim oznakama su danas kažnjavani, a oni koji su rušili Hrvatsku ubijali s jugoslavenskim zastavama petokraka zvijezda, oni su za Plenkovića demokracija", rekao je Keleminec.

Keleminec je rekao da zahvalnica Trumpu "neće ići poštom, neće ići preko američkog veleposlanstva, nego će ići posebnim kanalima koji mogu doći do Donalda Trumpa".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

'Obrana Hrvatske od Andreja Plenkovića'

"Branimo Hrvatsku da je spasimo od Andreja Plenkovića i njegovih glupih razmišljanja i odluka. Ovom prilikom poručujem i vlasti i svim onima koji ne bi htjeli da ova zahvalnica dođe u ruke Donalda Trumpa da će ova zahvalnica doći u ruke Donalda Trumpa. Znamo što se radi u Hrvatskoj, kako se radi u Hrvatskoj i mi smo se dobro organizirali da ova zahvalnica bude u rukama Donalda Trumpa.", rekao je Keleminec.

Iz Autohtone Hrvatske stranke prava najavili su dolazak ispred američkog veleposlanstva gdje će tražiti zaštitu "demokratskih normi Zakona o javnom okupljanju".

"Policija ne može zabraniti nikome javno okupljanje na temelju Ustava i zakona, ne mogu nas sprečavati na našim javnim okupljanjima. Imamo pravo na političke stavove i ne mogu nam pisati optužnice da širimo lažne vijesti kad kažemo da su na vlasti oni koji nisu htjeli Hrvatsku državu. Hrvatska nije Sjeverna Koreja i mi to nećemo dozvoliti", rekao je Keleminec.

