Zašto su svi poludjeli za Jakovom Jozinovićem? Glazbeni kritičar objasnio kako rasprodaje Arene

Teško je precizno odrediti trenutak kada glazbeni fenomen nastane. Ponekad se razvija postupno i gotovo neprimjetno, a ponekad se čini kao da preko noći promijeni pravila igre. Upravo takav dojam ostavlja uspon Jakova Jozinovića, dvadesetogodišnjeg studenta iz Vinkovaca, koji je u svega nekoliko mjeseci prerastao okvire društvenih mreža i postao jedno od najtraženijih regionalnih glazbenih imena.

Publiku je osvojio interpretacijama bezvremenskih hitova domaćih glazbenih velikana, dok je vlastitim pjesmama "Polje ruža” i "Ja volim” potvrdio da nije riječ o prolaznoj internetskoj senzaciji. Turneja "Ja za čuda letim” puni dvorane do posljednjeg mjesta, a posebno odjekuje podatak o čak deset uzastopno rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru. Interes ne jenjava ni pred njegovim dosad najvećim iskorakom — koncertom u Beogradskoj areni 24. listopada, koji je rasprodan u rekordnom roku.

Regionalna megazvijezda

O fenomenu Jakova Jozinovića razgovarali smo s glazbenim kritičarem Bojanom Mušćetom, koji smatra da je njegov uspjeh rezultat više okolnosti koje su se poklopile u pravom trenutku.

"Mislim da je u ovom trenutku doslovno riječ o jednom fenomenu gdje se skupilo nekoliko uvjeta. Prije svega, dečko dobro izgleda, zna pjevati i ponudio je, možda na drukčiji način, ono što ljudima nedostaje, a to je toplina izričaja u pjesmama koje pamte", kaže Mušćet.

Prema njegovu mišljenju, ključ leži u promjeni glazbenih navika publike.

"Danas pjesme imaju kratak rok trajanja jer su tako izrađene — instantno dođu i prođu. Pjesme koje pjeva mladi Jozinović nastale su sedamdesetih i osamdesetih godina, kada se glazba i albumi radili drukčije. Tada su pjesme mogle trajati godinu ili dvije, a kvalitetne su postajale evergreeni”, objašnjava.

Publika više ne traži samo original

Mušćet ističe da se promijenio odnos publike prema izvođaču i pjesmi.

"Publika više ne inzistira nužno na originalnim izvođačima, već cijeni kvalitetnu interpretaciju poznatih pjesama”, kaže.

Taj fenomen uspoređuje s drugim regionalnim uspjesima:

"Kada krene hype, kao što je bio s Aleksandrom Prijović, koja je praktički imala tri hita, a rasprodala pet arena, tako i Jozinović uspijeva graditi svoju priču. On je postao neprijeporna regionalna zvijezda, možda i u većoj mjeri nego neki naši najpoznatiji izvođači. A uspio je s repertoarom obrada i samo dvije vlastite pjesme.” smatra Mušćet te nastavlja:

"Ljudi ne dolaze da bi čuli njegove pjesme, nego da čuju Olivera, Đorđa Balaševića i druge izvođače u jednoj jako dobroj vokalnoj maniri. Jednostavno, ljudima je potrebno vraćati se nekoj boljoj glazbenoj prošlosti”, navodi.

Poklopilo se više faktora

Mušćet smatra da je dio uspjeha i u imidžu izvođača. Publika u slučaju Jozinovića dolazi vidjeti jednog mladog, zgodnog, simpatičnog momka koji fantastično pjeva Olivera i Balaševića, kojih više nema. I njima je to očito dovoljno.

"Postoji vjerojatno deset takvih mladih momaka koji vrhunski pjevaju. Ali dogodilo se da je baš njemu to pošlo za rukom. Malo je to bio TikTok, malo društvene mreže”, ističe.

Algoritam važniji od talenta?

Na pitanje je li uspjeh rezultat talenta ili algoritama, Mušćet odgovara izravno.

"Upravo ovo drugo”, kaže. "Danas možete biti talentirani, ali vam to neće napraviti ništa. S druge strane, možete biti apsolutno netalentirani i uspjeti ako vas algoritam izbaci. Pravilna primjena današnje tehnologije, pa i umjetne inteligencije, može biti puno veći faktor uspjeha nego prirodan talent ili stečeno znanje”, naglašava.

Ipak, smatra da je u ovom slučaju došlo do spoja tehnologije i glazbenog senzibiliteta.

'Hype' koji puni dvorane

"Tu je i hype — svi idu pa idemo i mi vidjeti. Ali o njemu se stvorilo pozitivno mišljenje, što znači da će i za godinu dana moći slično rasprodavati dvorane i imati jako dobru posjećenost.” dodaje.

Kao ilustraciju navodi i usporedbu s drugim izvođačima:

"Zanimljivo je da ima puno veći broj posjetitelja nego Baby Lasagna, koji je u jednom trenutku postao i europska zvijezda. I on prodaje koncerte, ali ne poput Jakova Jozinovića.” kaže Mušćet.

Karizma i vokal kao idealna kombinacija

Na pitanje koliko su važni karizma i imidž, a koliko vokalna kvaliteta, Mušćet odgovara:

"To je kombinacija svega. Izgled i karizma su izlog, reklama da ga ljudi primijete. A onda ga dođu pogledati i ostanu zbog onoga što čuju.” objašnjava.

Dodaje da Jozinović okuplja publiku različitih generacija — od onih koji su odrasli uz pjesme koje izvodi do mlađih koji ih prvi put otkrivaju kroz njegove interpretacije.

"To je jedna sretna kombinacija koja je uspjela. Možda bi uspjela i kod nekog izvođača iz Bosne ili Srbije, ali evo, uspjela je mladom Jozinoviću”, smatra.

Može li fenomen trajati?

Na pitanje dugovječnosti, Mušćet vjeruje da prostora ima.

"S ovim konceptom može ići dalje, dok se možda ne pojavi netko drugi sa sličnom pričom. Repertoara ima, pjesama ima, originalni izvođači su preminuli pa je on preuzeo njihovo naslijeđe, a tantijemi će uredno biti isplaćeni nasljednicima. Dok god voli to što radi, dok radi sa srcem i bez kalkulacija, mislim da će karijera trajati čak i ako ima još samo dvije ili tri autorske pjesme", zaključuje glazbeni kritičar Mušćet.

