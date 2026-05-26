BEOGRAD U TRANSU /

Senidah zapalila Sava Centar, a pažnju je privukao i Jakov Jozinović, iznenadio potezom

Senidah zapalila Sava Centar, a pažnju je privukao i Jakov Jozinović, iznenadio potezom
Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL

Regionalna glazbena zvijeda Senidah, sinoć je odžala treći po redu rasprodani koncert u Sava Centru te završila svoju mini- turneju.

26.5.2026.
10:47
Hot.hr
Glazbena zvijezda Senidah  (41) održala je sinoć treći rasprodani koncert u Sava Centru u Beogradu čime je uspješno zatvorila mini-turneju pod nazivom "U meni je sunce". Od prvog koncerta izazvala je veliku zainteresiranost javnosti i privukla pažnju svojim energičnim nastupima. Senidah je na nastupu otpjevala veliki broj svojih hitova među kojima su "Slađana", "Mišići" i "Behute". Uz brojne svoje hitove, izvela je i obradu pjesme "Umri" koju u originalnoj verziji izvodi Stoja. Tim činom Senidah je htjela izraziti zahvalu svojoj kolegici koja je ranije na svojim nastupima pjevala njezine pjesme.

Među brojnim posjetiteljima i poznatim licima koji su se mogli vidjeti u publici i dali podršku pjevačici, posebnu pažnju javnosti je privukla je mlada glazbena zvijezda Jakov Jozinović (20) koji je nastup pratio iz Vip lože s prijateljima. Jakov je pažnju javnosti dobio još tijekom svojih koncerata u Sava Centru kada je postigao veliki uspjeh rasprodavši deset koncerata u Plavoj dvorani Sava Centra.

Posebno iznenađenje večeri bio je i Adi Šoše, a tom prilikom su otpjevali svoj duet "Čista ljubav" koji od izlaska broji velik broj pregleda. Također je njihova suradnja zanimljiva zato što je nastala nakon slučajnog susreta na aerodromu u Frankfurtu, a sama pjesma ja napisana u samo pola sata.

