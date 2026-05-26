talijani tvrde

Velika neizvjesnost za Modrića nakon što je Milan doživio potpuni slom

Foto: Mairo Cinquetti/Alamy/Profimedia

Nakon neuspješne sezone u kojoj nije ostvaren osnovni cilj, uslijedila je brza i opsežna reorganizacija sportskog sektora.

26.5.2026.
Sportski.net
Poraz od Cagliarija 2:1 u posljednjem kolu Serie A presudio je Milanu i ostavio Rossonere bez plasmana u Ligu prvaka, što je u klubu pokrenulo ozbiljne potrese na svim razinama.

Nakon neuspješne sezone u kojoj nije ostvaren osnovni cilj, uslijedila je brza i opsežna reorganizacija sportskog sektora. Uprava je krenula u potpuni reset pa su u kratkom razdoblju smijenjeni ključni ljudi kluba, direktor Giorgio Furlani, sportski direktor Igli Tare, šef skautinga Geoffrey Moncada te trener Massimiliano Allegri. Prema najavama, to bi mogao biti tek početak promjena u Milanu.

Rekonstrukcija se sada seli i na igrački kadar. Kako se navodi, pod upitnikom su ili prekriženi neki od važnih igrača poput Rafe Leãa, Rubena Loftus-Cheeka i Niclasa Füllkruga, dok je neizvjestan i status Adriena Rabiota te Strahinje Pavlovića.

Među onima čija je budućnost u klubu nejasna našao se i Luka Modrić, iako ne zbog svojih igara. Hrvatski kapetan ima opciju produljenja ugovora na još jednu sezonu, ali ishod se sada mijenja nakon neuspjeha u borbi za Ligu prvaka.

Modrić je imao želju predvoditi Milan u elitnom europskom natjecanju, a prema navodima Gazzette dello Sport, upravo je to bio ključni uvjet za njegov ostanak. Sretan je u Milanu, obitelj mu se dobro prilagodila, a i navijači ga iznimno cijene, no poraz od Cagliarija ozbiljno je uzdrmao njegove planove.

Kako se ističe, ostanak i dalje nije isključen, ali konačna odluka mogla bi potrajati dok Modrić ne razmotri sve opcije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
