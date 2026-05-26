Susjedi u problemu! Čekaju ih tisuće kilometara na SP-u, evo koliko će Hrvatska provesti u zraku

Svjetsko prvenstvo 2026. godine donijet će potpuno novu dimenziju nogometnog spektakla, ali i dosad neviđene logističke izazove za reprezentacije.

Po prvi put u povijesti na turniru će nastupiti čak 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova raspoređenih diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Upravo zbog ogromnih udaljenosti između gradova domaćina mnoge reprezentacije suočit će se s napornim putovanjima već tijekom grupne faze natjecanja.

Kako bi smanjila problem dugih putovanja, FIFA je organizirala utakmice po regionalnim “klasterima”, odnosno grupirala je gradove koji su geografski bliže jedni drugima. Ipak, razlike među reprezentacijama bit će značajne, posebno u usporedbi sa Svjetskim prvenstvom u Kataru 2022. godine, gdje su gotovo svi stadioni bili udaljeni svega nekoliko desetaka kilometara.

Iako će prosječna udaljenost koju će reprezentacije prijeći tijekom SP-a 2026. biti manja nego na prvenstvima u Brazilu 2014. i Rusiji 2018., pojedine momčadi imat će izuzetno zahtjevan raspored. Za mnoge igrače iz europskih liga, koji nisu naviknuti na česta višesatna putovanja između utakmica, ovakav ritam mogao bi predstavljati veliki izazov kada je riječ o oporavku, pripremi i prilagodbi.

Sve više se ističe kako bi upravo umor od putovanja mogao postati jedan od ključnih faktora turnira. Reprezentacije koje budu imale kraće relacije između utakmica imat će više vremena za odmor, regeneraciju i taktičku pripremu, što bi moglo igrati veliku ulogu u borbi za prolazak skupine i kasnije faze natjecanja.

Prema trenutačnim projekcijama, najteži raspored u grupnoj fazi imat će Bosna i Hercegovina, čiji će igrači prijeći više od 5000 kilometara. Odmah iza njih nalaze se Alžir i Češka. Hrvatska reprezentacija trebala bi tijekom grupne faze putovati oko 2500 kilometara, što je sredina među sudionicima turnira.

S druge strane, reprezentacije poput Egipta, Paragvaja i Francuske imat će znatno povoljniji raspored i najmanje putovanja, što bi im moglo donijeti dodatnu prednost u zahtjevnom ritmu natjecanja.

Reprezentacije s najvećim udaljenostima tijekom grupne faze SP-a 2026.:

Bosna i Hercegovina – 5.059 km

Alžir – 4.782 km

Češka – 4.524 km

Južna Afrika – 3.927 km

DR Kongo – 3.653 km

Kanada – 3.354 km

Belgija – 3.297 km

Ekvador – 3.236 km

SAD – 3.106 km

Austrija – 3.055 km