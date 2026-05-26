Navijači BiH bijesni nakon poteza glavnog sponzora uoči Svjetskog prvenstva

Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je nove dresove u kojima će reprezentacija nastupati na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, no reakcije navijača su podijeljene.

Dizajn novih dresova izazvao je brojne komentare među bosanskohercegovačkim navijačima, koji imaju različita mišljenja o njihovom izgledu, od onih kojima se sviđaju, do onih koji ih oštro kritiziraju.

Ipak, najveće nezadovoljstvo izazvala je informacija o isporuci koju je objavio tehnički sponzor Kelme. Mnogi navijači koji su već naručili dresove nadali su se da će ih dobiti prije početka Mundijala, no to se neće dogoditi.

Prema službenoj objavi, dresovi naručeni nakon jučer u 15 sati bit će isporučeni tek između 15. i 30. lipnja, što je izazvalo val nezadovoljstva među navijačima.

Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi susret na Svjetskom prvenstvu igra 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade. U drugom kolu 18. lipnja slijedi okršaj sa Švicarskom u Los Angelesu, dok je posljednja utakmica grupne faze zakazana za 24. lipnja u Seattleu protiv Katara.