Ljupka Gojić Mikić slavi 20 godina ljubavi s Mikom: Podijelila fotografije bajkovitog vjenčanja

Bivša manekenka i uspješna poduzetnica Ljupka Gojić Mikić (43) na svom je Instagram profilu obilježila posebnu obljetnicu. Svojim je pratiteljima otkrila da slavi dvadeset godina braka sa suprugom, umirovljenim nogometašem Mihaelom Mikićem (46), podijelivši pritom dvije romantične fotografije s njihovog vjenčanja koje odišu nostalgijom.

Objava se sastoji od dvije fotografije snimljene 26. svibnja 2006. godine. Prva, fotografija u boji, prikazuje mladence u strastvenom poljupcu nasred prostrane livade. Ljupka nosi raskošnu bijelu vjenčanicu s dugim velom, dok je Mihael u klasičnom crnom odijelu.

Uz objavu je Ljupka kratko napisala datum vjenčanja, "26.5.2006.", te dodala simboličan hashtag "#20" i emotikon lanca, aludirajući na dvadeset godina snažne i neraskidive veze.

Od modnih pista do poduzetničkog uspjeha

Ova intimna proslava dolazi u razdoblju velikih poslovnih uspjeha za Ljupku. Nakon što je izgradila zavidnu međunarodnu karijeru kao supermodel, radeći za modne divove poput Chanela, Diora i Givenchyja, uspješno se prebacila u poduzetničke vode. Prvo je pokrenula modni brend "Jolie Petite", a kasnije i iznimno popularnu zagrebačku slastičarnicu "Jolie Petite Pâtisserie". Početkom 2026. godine finaliziran je ugovor kojim je The Garden Brewery postao vlasnikom 50 posto udjela u njezinoj tvrtki, što je partnerstvo koje obećava daljnje širenje i rast njezinog slatkog carstva. Proslava dvadesetogodišnjice braka podsjetnik je na čvrst temelj i privatnu sreću koja prati njezin javni i poslovni uspjeh.

Brojni pratitelji i prijatelji odmah su se pridružili čestitkama u komentarima. Mnogi su istaknuli kako se radi o "porculanskom piru", kako se tradicionalno naziva dvadeseta godišnjica braka. Komentari poput "Sretna vam porculanska" i "Sretna velika godišnjica" svjedoče o tome koliko je javnosti draga njihova dugogodišnja ljubavna priča.

Par, koji je zajedno od rane mladosti, ima tri kćeri, a velik dio zajedničkog života proveli su u Hirošimi u Japanu, gdje je Mihael Mikić imao uspješnu nogometnu karijeru. Njihova veza oduvijek je privlačila medijsku pažnju, no uvijek su uspijevali zadržati dozu privatnosti, čineći ovakve rijetke objave još posebnijima.