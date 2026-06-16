Egipćanin slomio rebra zagrebačkom policajcu, a nije u zatvoru! Žestoka reakcija sindikata

Policajac teško ozlijeđen, a osumnjičeni u deportacijskom centru. Epilog je to incidenta koji se dogodio tijekom bijega 28-godišnjeg Egipćanina iz policijske postaje u Zagrebu. Odluka da mu se ne odredi istražni zatvor razljutila je policijske sindikate. U policijskoj postaji čekao je rješenje o deportaciji da bi se prilikom uručivanja dokumenata 28-godišnji Egipćanin dao u bijeg.

"Da bi spriječili njegov bijeg, prvo je odreagirala kolegica policijska službenica koju je on odgurnuo, a potom i kolege. U sprječavanju tog bijega, on je teško ozlijedio policijskog službenika", ispričala je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

I pritom mu je, doznajemo, slomio rebra. Odluka o protjerivanju iz Hrvatske donesena je nakon što je pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu proglašen krivim jer je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir, navode iz policije. Za to je kažnjen i s gotovo četiri tisuće eura.

Objesio radikalnu zastavu

"On je prije toga na kući u kojoj boravi istaknuo zastavu radikalističke navijačke skupine, a po samoj simbolici te zastave je postojala opasnost, odnosno građani su se osjećali nesigurno", dodala je Goatti. Iako je policajca teško ozlijedio, istražni sudac pritvor mu nije odredio, pa su se na noge digli policijski sindikati.

"Što se to kod nas događa i kakva se poruka šalje društvu da kad je napad na policijskog službenika vrlo težak se ne sankcionira oštro i onako kako bi trebalo?", kaže predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.

"To se smatra napadom na državu, ne samo na državu nego na sve ljude koji borave na teritoriju Republike Hrvatske", kaže predsjednik Općeg sindikata MUP-a Hrvatske Tomislav Teri. Sa suda objašnjavaju da je tužiteljstvo za Egipćanina tražilo istražni zatvor samo zbog opasnosti od bijega, što sudac nije prihvatio.

Čeka deportaciju

"Naime, radi se o strancu koji ima privremeni boravak u Hrvatskoj, koji u Hrvatskoj boravi već preko pet godina tako da nisu nađene okolnosti koje bi ukazivale na bijeg okrivljenika", rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić. Uz to ističe:

"Istražni zatvor nije kaznena sankcija, to nije kazna, to je mjera koja se faktički odlučuje samo o prisutnosti okrivljenika tijekom trajanja postupka".

Što se tiče kaznenog djela prisile prema službenoj osobi, iz MUP-a navode da je od 2021. do danas zabilježeno 1269 kaznenih djela - od toga je 1136 napad na policijske službenike. Više od 82 posto počinitelja su hrvatski državljani, a gotovo 18 posto - strani. U čak 77 posto slučajeva napadači na policajce pravomoćno su osuđeni na uvjetne kazne.

"Ovo je naš životni poziv i nama u fokusu su poštivanje zakona i sigurnost građana. I mi znamo da to donosi određeni rizik, ali onda je lijepo znati i očekujemo da se poštuje taj naš rad i da se prilikom činjenja takvih kaznenih djela na našu štetu ima jedan ozbiljan pristup", dodaje Goatti. Napadača iz Egipta policija je ponovno pronašla i trenutačno se nalazi u Prihvatnom centru za strance Ježevo gdje čeka deportaciju iz Hrvatske.