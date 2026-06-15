Egipćanin slomio rebra policajcu, Sindikat osudio brutalan napad: 'Pušten je da se brani sa slobode'

Sindikat policije Hrvatske najoštrije je osudio napad na policajca kojeg je prošloga tjedna u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Kažu da je to još jedan slučaj koji potvrđuje ozbiljan porast nasilja prema policijskim službenicima koji svakodnevno štite sigurnost građana i provode zakon.

U priopćenju navode da se sve dogodilo prošli četvrtak, a da je policajac završio sa slomljenim rebrima.

Protiv počinitelja, koji je pušten da se brani sa slobode bez ikakvih mjera, su već vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka, upozorava Sindikat.

Pušten da se brani sa slobode

"Posebno zabrinjava apsurd situacije u kojoj osobe koje fizički napadaju policijske službenike, pokušavaju pobjeći, teško ih ozljeđuju i pritom već krše propise o boravku i kretanju stranaca, bivaju puštene da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Neovisno o državljanstvu počinitelja, svatko bi se u ovakvoj situaciji morao ozbiljno zapitati jesu li takve odluke doista primjerene težini događaja i osiguravaju li sigurnost građana, policijskih službenika i nesmetano vođenje postupka od opasnih pojedinaca", navode iz Sindikata.

Kažu da ne dovode u pitanje ničiju neovisnost, no postavljaju pitanje kakva se poruka šalje društvu ako ni teški napad na policajca, ni pokušaj bijega ni ranije kršenje propisa o boravku ne rezultiraju zadržavanjem ili barem mjerama koji bi otklonile opasnost od ponavljanja nasilja i osigurale provedbu zakona.

Upozoravaju da napad na policajca nije običan incident nego, kako kažu, napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga štite.

Ističu da raste broj napada na policajce i da od nadležnih institucija očekuju da kroz svoje odluke vode računa ne samo o pravima osumnjičenika, nego i o sigurnosti policajaca i građana.