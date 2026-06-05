Preblage kazne za napadače na policajce? Odvjetnik: 'Suci ponekad ovo uzimaju u obzir'

Sindikat policije traži strože kazne za napadače na službene osobe, nakon što je ministar Davor Božinović izjavio kako čak 3 od 4 napadača završi tek s uvjetnom kaznom. Razgovarali smo s odvjetnicima, sucima, liječnicima, ali i drugim službenim osobama koji trpe napade. Što kažu - trebaju li kazne biti strože i je li nužna izmjena propisa?

U istom danu tri napada na policajce: Đakovo, Gospić i Pula!

Snimka napada u Đakovu prikazuje - udarac šakom u glavu, obaranje na tlo i još nekoliko udaraca. Moguća kazna zatvora i do pet godina. Snimku je pogledao i odvjetnik te bivši sudac Rafael Krešić.

"To je napad koji neposredno ugrožava život i tijelo policijskog službenika. To nisu stvari koje pravosuđe gleda blagonaklono i dijeli milost onako kako je ministar prikazao. To su situacije koje treba strože kažnjavati i koje se sasvim sigurno kažnjavaju strože", kaže Krešić.

Prije tri godine zabilježena su 53 napada na policijske službenike, godinu poslije njih 58 i prošle godine 50. Ministar Božinović poručuje - 75 posto ih završi s uvjetnom kaznom.

Pravosuđe je blagonaklono prema počinitelju - smatra odvjetnik Martin Sherri.

"Nažalost i suci ponekad, uzimajući u obzir da je preveliki broj ljudi u zatvoru, s obzirom na uvjete idu na verziju uvjetne kazne. Ovo je više posljedica cjelokupnog sustava, nego posljedica propisanih kazni", kaže Sherri.

Iz Sindikata poručuju da napad na policajca mora biti shvaćen kao napad na pravni poredak, a ne kao incident. "Tražimo strožu i ujednačenu kaznenu politiku, s jasnom porukom nulte tolerancije na nasilje prema policiji i spremni smo sudjelovati u izmjenama propisa ako se pokaže da postojeći okvir nije dovoljan", poručuju.

"Evidentno je da nešto treba mijenjati, jer unatoč kaznama mi i dalje imamo veliki broj nasilja. Nedvojbeno treba uskladiti i kao sustav odgovarati na takva djela", kaže odvjetnik Sherri.

Napadi na liječnike

Od 2018-te napadi na liječnike tretiraju se po službenoj dužnosti. Predsjednik Hrvatske liječničke komore, Krešimir Luetić, kaže: "Izmjenama Zakona to je promijenjeno i važno je da se ti počinitelji procesuiraju i adekvatno kazne kako bi se poslala poruka da je nasilje neprihvatljivo."

Prema posljednjem istraživanju Hrvatske liječničke komore, 36 posto bolničkih liječnika prijavilo je verbalno nasilje, a njih 7 posto i fizičko. Od 2016. do 2025. zaprimili su 154 prijave nasilja.

"Mislim da to nije dobra poruka, da se počiniteljima zapravo na neki način traže olakotne okolnosti. Nema olakotnih okolnosti za nasilje. Nasilje nikad nije rješenje problema", kaže Luetić.

Odvjetnik i bivši sudac Krešić kaže - riječ je o postupcima čija dužina ne odskače od uobičajene prakse.

"Statistika je dosta sklizak teren jer se ova djela pojavljuju u raznim oblicima od kojih oni najblaže kojih ima najviše uključuju samo prijetnju napada na služenu osobu, a kažnjivi su kao da se takva prijetnja doista ostvarila. S obzirom na nisku kaznu od 6 mjeseci do 5 godina i s obzirom da će se u većini slučajeva naći neosuđivani počinitelji u ulozi osumnjičenika, nije neobično da za te najblaže oblike toga djela bude uistinu izrečena uvjetna kazna", pojašnjava odvjetnik Krešić.

Prošle godine najčešći napadi na policajce bili su tijekom privođenja, kod osiguranja i održavanja javnog reda i mira.