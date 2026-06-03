Snimljen žestoki napad na policajca u Đakovu! Božinović: 'Ozbiljan i brutalan incident'

U Đakovu je prije 3 dana napadnut policajac, a još jedan i u Gospiću. O tome je izvijestio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović koji je rekao kako je riječ o ozbiljnom i brutalnom incidentu.

Osumnjičeni u Đakovu je napao policajca udarivši ga šakom u glavu, a zatim ga oborio na tlo i još nekoliko puta udario. Nakon uhićenja je prijetio smrću policajcima.

Prema Božinovićevim riječima, sve učestaliji napadi na policijske službenike otvaraju pitanje kaznene politike prema počiniteljima kaznenih djela protiv službenih osoba, ali i ostalih nasilnih slučajeva. "Ovo je situacija u kojoj društvo mora poslati vrlo jasnu poruku da napad na policijskog službenika nije napad na jednu osobu, to je napad na državu i institucije koje su tu zbog zaštite građana", rekao je Božinović.

Božinović je upozorio da čak 75 posto počinitelja nasilnih kaznenih djela protiv službenih osoba završi s uvjetnom zatvorskom kaznom, ocijenivši da takva penalna politika ne šalje dovoljno jasnu poruku o neprihvatljivosti napada na policijske službenike.