Nestao je nakon izlaska iz zatvora, a sada je otkriveno gdje radi Oscar Pistorius

Nekadašnji južnoafrički paraolimpijski prvak Oscar Pistorius nakon izlaska iz zatvora živi daleko od javnosti i sporta koji mu je nekoć donio svjetsku slavu. Prema pisanju britanskih medija, 39-godišnji bivši atletičar pronašao je posao u tvrtki koja se bavi tonskim inženjerstvom.

Pistorius trenutačno živi u Waterkloofu, predgrađu Pretorije, nedaleko od mjesta na kojem je 2013. godine usmrtio svoju tadašnju djevojku, manekenku Reevu Steenkamp. Više od 13 godina nakon tragedije njegov se život u potpunosti promijenio. Od međunarodno poznatog sportaša i jednog od najprepoznatljivijih paraolimpijaca postao je osoba koja gotovo uopće ne istupa u javnosti.

Prema navodima lokalnih stanovnika koje prenosi Daily Mail, Pistorius radi za tvrtku povezanu s tonskom produkcijom, premda detalji njegova radnog mjesta nisu poznati. Ljudi iz susjedstva tvrde da ga rijetko viđaju i da se uglavnom drži podalje od javnosti.

Jedan od stanovnika opisao ga je kao osobu koja je praktički nestala iz javnog života, dodavši kako se vjeruje da ima novi posao, iako velike kompanije zbog njegove prošlosti vjerojatno ne bi željele surađivati s njim.

Pistorius je svojedobno bio jedan od najuspješnijih paraolimpijskih sportaša. Osvojio je šest zlatnih medalja na Paraolimpijskim igrama te postao prvi atletičar s amputirane obje noge koji je nastupio na Olimpijskim igrama. Zbog proteza od karbonskih vlakana dobio je nadimak „Blade Runner“.

Njegova sportska karijera i javni ugled urušili su se nakon što je 2013. kroz zaključana vrata kupaonice ispalio četiri metka i usmrtio Reevu Steenkamp. Na uvjetnu slobodu pušten je 2024. godine, a i dalje mora poštovati propisana ograničenja kretanja.

Danas živi u kući svog imućnog ujaka Arnolda Pistoriusa. Riječ je o velikom i dobro osiguranom imanju koje, prema pisanju britanskih medija, sadrži bazen, teretanu, pse čuvare i prostor za slijetanje helikoptera.

Pistorius navodno većinu vremena provodi mirno, šetajući psa i izbjegavajući medijsku pozornost. Više nema velike sponzore, a povratak profesionalnom sportu nije moguć.

Od prošle godine javno je u vezi s Ritom Greyling, s kojom navodno redovito odlazi u crkvu. Zbog uvjeta puštanja na slobodu ne smije se udaljavati bez dopuštenja, premda se navodi da posjeduje i kuću za odmor u obalnom mjestu Zinkwazi.

Život Oscara Pistoriusa danas nema gotovo nikakve veze s razdobljem u kojem je osvajao medalje i nastupao pred milijunima gledatelja. Nekadašnja svjetska sportska zvijezda sada živi povučeno, daleko od reflektora koji su desetljećima pratili i njegov sportski uspon i tragičan pad.