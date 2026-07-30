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krenuo stopama djeda /

Htio je biti 'novi kralj Škotske', završio diskvalificiran: Unuk Idija Amina izazvao kaos u ringu

Htio je biti 'novi kralj Škotske', završio diskvalificiran: Unuk Idija Amina izazvao kaos u ringu
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Foto: Stuart Wallace/Shutterstock Editorial/Profimedia

Igre Commonwealtha, koje su započele 23. srpnja u Glasgowu, nastavljaju se do nedjelje

30.7.2026.
10:42
Hina
Stuart Wallace/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Aziz Abdul, unuk bivšeg ugandskog diktatora Idija Amina Dade, okončao je svoj nastup na Igrama Commonwealtha u Glasgowu u stilu svog djeda - diskvalifikacijom jer je udario glavom svog protivnika.

Bivši diktator, koji je umro u egzilu 2003., vladao je Ugandom željeznom šakom između 1971. i 1979. Proglasio se "kraljem Škotske" 1976. nakon što je razvio fascinaciju tom zemljom. Film "Posljednji kralj Škotske", koji je američkom glumcu Forestu Whitakeru donio Oscara za najboljeg glumca 2007., inspiriran je njegovom pričom.

U znak sjećanja na svoju prošlost, njegov unuk Aziz Abdul stigao je u Glasgow izjavivši da sanja da postane "novi kralj Škotske", a i njegov djed se u mladosti bavio boksom.No, boksač je na kraju ispao u četvrtfinalu natjecanja u superteškoj kategoriji (+90 kg) nakon žestoke borbe protiv Engleza Damara Thomasa. Na kraju, s već izgubljenom borbom na bodove, Uganđanin je diskvalificiran zbog drugog udarca glavom u bradu protivnika, uz podsmijeh gledatelja.

"Odluka ovog suca nije poštena i nisam zadovoljan", rekao je razdraženi Aziz Abdul nakon borbe. "Naravno da je nepošteno. Kada pogledate prethodne borbe s Englezima, njihovim boksačima je sve dopušteno."

Igre Commonwealtha, koje su započele 23. srpnja u Glasgowu, nastavljaju se do nedjelje.

BoksCommonwealthDiskvalifikacija
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