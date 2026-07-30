Izgorjela jahta kod otoka sv. Andrija: 'Sreća što se jedna osoba probudila'

Posada jahte na kojoj je noćas izbio požar na području otoka Sv. Andrije (otok Vis) spašena je, no jahta je izgorjela i potonula, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Kako se navodi, noćas u 1.55 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru u pomorskom prometu na području otoka Sv. Andrije (otok Vis). Radilo se o požaru jahte koja je u potpunosti izgorjela i potonula u 4.15 sati. Posada jahte spašena je brodom DVD-a Komiža. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je pet vatrogasaca s jednim vatrogasnim brodom iz DVD-a Komiža.

Intervencija vatrogasaca završila je u 5.30 sati.

Vatrogasci: 'Sreća je što se jedna osoba probudila'

"Noćas u 2.04 sati zaprimili smo dojavu o požaru jahte u uvali Slatina na otoku Sveti Andrija. Po dolasku na mjesto događaja zatekli smo jahtu dugu oko 11 metara potpuno zahvaćenu vatrom. Prema prvim informacijama, plovilo se više nije moglo spasiti, no srećom nije postojala veća opasnost od širenja požara na otok jer se oko mjesta događaja nalazi kamenita obala", izvijestio je DVD Komiža.

Istaknuli su da je na intervenciji sudjelovalo njihovih pet članova s jednim vatrogasnim brodom i jednim vozilom te da je požar gašen pomoću pumpe i mora, ali jahta je u potpunosti izgorjela.

"U ovoj nesreći najveća je sreća što se jedna osoba s jahte probudila tijekom noći kako bi obavila nuždu te je primijetila da gori krmeni dio plovila. Budući da je njihova jahta bila privezana uz drugo plovilo, svi članovi posade uspjeli su se na vrijeme prebaciti na njega i sigurno udaljiti od požara. Drugo plovilo pritom je pretrpjelo manja oštecenja. Naši članovi vratili su se u dom jutros oko 6 sati", dodali su vatrogasci.