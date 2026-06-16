Rusi otkrili zašto su pucali prema jahti u La Mancheu: 'Opasno se približavao'

Ruski ratni brod ⁠ispalio je hice upozorenja ⁠na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva jer im se "opasno približila" u La Mancheu, priopćilo je u utorak rusko ministarstvo obrane.

Jahta je promijenila kurs i udaljila se nakon što je fregata Admiral Grigorovich ispalila hice upozorenja nakon neuspjelih pokušaja uspostavljanja radijskog kontakta, priopćilo je ministarstvo.

"Kako bi privukli pozornost posade jahte, lansirane su baklje i poslani zvučni signali. Unatoč tim mjerama, brod se nastavio opasno približavati. Kada je udaljenost (između dva broda) pala ispod 150 metara, zapovjednik fregate odlučio je otvoriti preventivnu vatru na brod oružjem malog kalibra", priopćilo je rusko ministarstvo obrane, prenosi AFP.

Posada jahte ustvrdila je da su upozoravajući hici ispaljeni s udaljenosti od otprilike 457 metara, javlja dpa.

'Radili smo po pravilima'

Čamac s patrolnog broda HMS Tyne poslan je na jahtu kako bi prikupio podatke i provjerio sigurnost posade.

Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da istražuje izvješća o incidentu u La Mancheu u blizini britanskih teritorijalnih voda. Nema izvještaja o ozlijeđenima.

Ruski ⁠ratni brod ⁠djelovao u skladu s pravilima međunarodne ⁠plovidbe te ‌poduzeo ⁠sve ⁠mjere kako bi spriječio ‌incident, izvijestila je državna novinska agencija RIA, citirajući rusko ministarstvo, prenosi Reuters.

Agencija TASS izvijestila je da je ruska fregata u više navrata pokušala kontaktirati jahtu, ali nije bilo odgovora.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, britanska mornarica navela je da su dva britanska patrolna broda pratila fregatu Admiral Grigorovich u La Mancheu, zapadno od francuskog grada Bresta.

U nedjelju su britanski komandosi u La Mancheu presreli i preuzeli kontrolu nad ruskim tankerom iz takozvane 'flote u sjeni', koji je pod međunarodnim sankcijama. Bila je to prva operacija usmjerena na ometanje prihoda od izvoza nafte kojima se financira ruski rat u Ukrajini.