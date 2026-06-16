Ruski ratni brod pucao prema jahti u La Mancheu

Mornari s ruskog ratnog broda ispalili su hitac upozorenja prema jahti koja mu se približila u kanalu La Manche, doznaje britanska novinska agencija Press Association.

Incident se dogodio u utorak oko 11.40 sati na moru između britanskog otoka Wight i francuske Normandije, a prema neslužbenim informacijama, u njemu je sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorovič.

Ovo je najnoviji u nizu pokazatelja sve većih napetosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije, piše Sky News.

Podsjetimo, u nedjelju su britanske snage po prvi put upale na tanker Smyrtos i preuzele kontrolu nad njim. Riječ je o brodu koji se nalazi pod međunarodnim sankcijama i koji pripada ruskoj takozvanoj "floti u sjeni" koja služi za tajni prijevoz nafte.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova ujedno je objavilo nove sankcije protiv Rusije usmjerene na njezinu "flotu u sjeni" i sve one za koje se sumnja da podupiru njezinu trgovinu naftom.

Britanci pratili ruski brod

Brod Britanske kraljevske ratne mornarice, HMS Mersey, nadzirao je ruski brod u trenutku kada je došlo do incidenta. Kako piše Sky News, zasad se smatra da pucnjava nije povezana s britanskom zaplijenom ruskog naftnog tankera iz "flote u sjeni".

Britansko ministarstvo obrane pokrenulo je istragu. "Istražujemo dojave o incidentu u kanalu", kratko je potvrdio glasnogovornik Ministarstva obrane.

Prema dosadašnjim informacijama, u incidentu nema ozlijeđenih osoba, a na britanskoj jahti nije zabilježena nikakva materijalna šteta.