Tankeri prošli kroz američku blokadu u Omanskom zaljevu, oglasili se Iranci

Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu, prema iranskim državnim medijima, nakon preliminarnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, čiji je cilj okončanje sukoba.

Najmanje tri tankera koji prevoze naftu i dva teretna broda u ponedjeljak navečer preplovili su područje bez incidenata, izvijestila je iranska televizija Press TV, pozivajući se na informirane izvore.

Razvoj događaja uslijedio je nakon višetjednih pregovora u sklopu kojih su se Washington i Teheran dogovorili o okvirnom sporazumu čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti potpisan u petak u Švicarskoj.

Ključna točka sporenja u pregovorima bilo je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Iran je pristao da se dopusti ponovno otvaranje plovnog puta nakon potpisivanja sporazuma, dok je američki predsjednik Donald Trump rekao da je naredio trenutačno ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Sporazum ispunjava jedan od glavnih zahtjeva Teherana.

Supertanker prošao američku blokadu

U odvojenoj je informaciji servis za praćenje brodova TankerTrackers na platformi X izvijestio da je supertanker koji je prevozio oko dva milijuna barela iranske sirove nafte prošao američku pomorsku blokadu, dok su se druga plovila ili približavala zoni ili više nisu bila u iranskim lukama.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da je sporazum s Iranom potpisan te da će njegov sadržaj biti objavljen nakon službenog potpisivanja predviđenog za petak. Dodao je i da će Hormuški tjesnac tada biti potpuno otvoren za plovidbu, prenosi Reuters.

Prema informacijama koje su iznijele obje strane, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te produljenje primirja za dodatnih 60 dana, tijekom kojih bi se trebala riješiti najspornija pitanja, uključujući budućnost iranskog nuklearnog programa.

Američki potpredsjednik JD Vance je izjavio da bi konačni ishod sporazuma mogao uključivati i pristup Irana fondu za obnovu vrijednom do 300 milijardi dolara, koji bi financirale arapske države Perzijskog zaljeva, pod uvjetom da Teheran ispuni obećanja o odustajanju od nuklearnog materijala.

Povrtak nuklearnih inspektora u zemlju?

Iran će dopustiti međunarodnim nuklearnim inspektorima povratak u zemlju u sklopu okvirnog sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama, rekao je u ponedjeljak američki potpredsjednik JD Vance.

"Da, apsolutno", odgovorio je Vance novinaru NBC Newsa kada ga je upitao hoće li se inspektori vratiti, dodavši da je jedan od ključnih elemenata sporazuma suradnja između Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), SAD-a i Irana u demontaži teheranskih zaliha visoko obogaćenog uranija.

Rekao je da je to "vrlo jasno navedeno" u memorandumu o razumijevanju.

Nakon višetjednih pregovora, Washington i Teheran postigli su okvirni sporazum čiji je cilj okončanje rata, a trebao bi biti formalno potpisan u petak u Švicarskoj.

Vance je rekao da će tekst sporazuma biti objavljen nakon ceremonije potpisivanja. Dodao je da još uvijek treba riješiti neke tehničke detalje, uglavnom one koji se odnose na provedbu, a ne na sam tekst sporazuma.

Kazao je i da bi se u petak mogao dogovoriti datum početka nuklearnih inspekcija.

U odvojenom intervjuu CNN-u Vance je rekao da je "ono najbolje u vezi s napretkom koji je postignut" u posljednjih nekoliko tjedana - znakovi promjene unutar iranskoga političkog i vojnog vodstva.

Čak i unutar moćnog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), istaknuo je, neki glasovi priznaju da je iranski pristup Sjedinjenim Državama u posljednjih 47 godina bio pogreška i da je potreban nov pristup.