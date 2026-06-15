Dok Izraelci bjesne, Iran i Libanon slave: Je li na Bliskom istoku napokon postignut mir?

'NEKA NAFTA POTEČE' /

Na Bliskom istoku dogodio se najveći iskorak prema miru do sada. Postignut je sporazum između SAD-a i Irana koji je već potpisan, a službena ceremonija najavljena je za petak u Švicarskoj. Brodovi se već kreću Hormuškim tjesnacem, tvrdi američki predsjednik Donald Trump koji je najavio potpuno otvaranje tjesnaca u petak.

U Libanonu se vraćaju na jug zemlje, nakon što su sinoć slavili uz ples, u Iranu vlada pobjednička atmosfera, a u Izraelu zabrinuta lica - sve to dovoljno govori što o sporazumu misle u tim zemljama.

Američki predsjednik stigao je u Pariz na samit G7 nakon što je jučer proslavio rođendan i svima potvrdio da je postignut sporazum s Iranom. "Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta poteče", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži.

No, problemi se već naziru, jer glavni američki saveznik Izrael odbacuje povlačenje iz Libanona. Više doznajte u prilogu Andrijane Čičak Božić.