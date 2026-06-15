Zbog Vatrenih uzimaju bolovanja, a jedan gazda vodi sve na finale: 'Prošli put sam dao 40.000 eura!'

Dok se odbrojava do prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, jasno je da nogomet neće ostati samo na terenu.

Promijenit će svakodnevicu, radne navike, raspored spavanja, ali i potrošnju. Dok jedni planiraju godišnje odmore i bolovanja, drugi već pakuju kofere za SAD u nadi da će uživo gledati Vatrene.

Prizori velikih slavlja iz prošlih godina odavno su nadrasli sport i postali dio kolektivnog sjećanja građana. A iako je Svjetsko prvenstvo već počelo, pravi nogometni delirij u Hrvatskoj tek kreće.

U Cretu Bizovačkom reprezentacija se prati već desetljećima. Obitelj Cvetković gotovo je zaštitni znak navijanja za Vatrene.

"Počeli smo od 1998. godine se skupljati i pratiti hrvatsku reprezentaciju gdje god da je igrala, koliko se moglo. Ako i nismo imali karte, barem smo otputovali do stadiona pa smo bodrili tamo, preko ekrana. Imamo mlade generacije koje dolaze i nadam se da će jednog dana oni voditi nas kao što smo mi vodili njih", rekao je Neno Cvetković.

On i njegov sin ovoga puta putuju u Dallas kako bi uživo bodrili Hrvatsku, dok će ostatak obitelji utakmice pratiti od kuće.

"Fenomenalno je. To puca od euforije. To je srce vatreno", kaže Ivan Cvetković.

Mirko priznaje da će problem biti satnica: "Bit će to problem, ali pripremit ćemo se. Malo ćemo odmoriti preko dana, ali uvijek za naše i uvijek vjerni."

Hrvatska protiv Engleske igra u 22 sata, protiv Paname u jedan ujutro, a protiv Gane u 23 sata po hrvatskom vremenu. To znači da će mnogi građani sljedećih dana živjeti u dvije vremenske zone.

"Gledat ću i nema problema. Ja sam za sve sposobna. Za Hrvatsku bih, ako treba, i život dala. To je jedanput u četiri godine i oni su zaslužili da cijela Hrvatska bude uz njih", kaže Katarina Sršen iz Splita.

Nasko Asanov već ima svoj plan: "Hrvatska mora pobijediti, a ja od četvrtka uzimam bolovanje do kraja Svjetskog prvenstva."

Na pitanje hoće li to biti problem odgovara kratko:

"Nikako. Hoću da bolujem i da se radujem."

Ipak, nisu svi spremni žrtvovati san zbog nogometa.

"Gledati hrpu milijunaša kako trče po terenu u te kasne sate? Imam pametnijeg posla, kao što je spavanje", kaže Toma Klarić iz Sumpetra.

No, istraživanje tvrtke UKG pokazuje da bi Svjetsko prvenstvo poslodavce diljem svijeta moglo stajati čak 17 milijardi dolara zbog smanjene produktivnosti. Prema njihovim podacima, 27 posto zaposlenika vjerojatno će kasniti na posao, otići ranije ili uopće neće doći, 11 posto priznaje da će raditi mamurno, dok će 14 posto tijekom radnog vremena potajno pratiti utakmice i njihove sažetke.

Domaći poduzetnik Branko Papeš zbog toga nije zabrinut. Dapače, prije četiri godine odveo je zaposlenike na Svjetsko prvenstvo u Katar.

"Nakon povijesne pobjede protiv Brazila jedan od kolega poslao je poruku: 'Šefe, hoćete nas voditi u Katar?' U euforiji sam rekao: 'Hoću, idemo.' Kolegica je odmah krenula s rezervacijama putovanja i smještaja. Prijavilo se više od 30 ljudi i otišli smo na polufinale", prisjeća se.

Za to je putovanje izdvojio oko 40 tisuća eura, a sada ima novo obećanje.

"Ove godine plan je finale. Ako Hrvatska uđe u finale, obećavam da ćemo sve zainteresirane djelatnike agencije voditi na završnu utakmicu", govori nam.

Uoči prve utakmice protiv Engleske veliko zanimanje izaziva i osoba koja neće istrčati na teren – sudac susreta. To potvrđuju i podaci internetskih pretraživanja.

"Građani masovno traže tko će suditi dvoboj s Engleskom. Nekoliko upita vezanih uz suca dobilo je breakout status, što znači da su praktički eksplodirali u vrlo kratkom vremenu", kaže Andrej Tonković iz agencije za digitalni marketing.

Hrvati se, dodaje, intenzivno prisjećaju i polufinala iz 2018. godine.

"Upit 'Hrvatska – Engleska 2018.' porastao je za 100 posto, što pokazuje da navijači traže podsjetnik na utakmicu u Rusiji kada je Hrvatska izbacila Englesku."

Uz navijanje će se više grickati i piti, a to će osjetiti i gospodarstvo.

"To nije bez veze. Broje se noćenja, spavanja, popijena alkoholna i bezalkoholna pića. Sve se pokrene. Ne samo ljudska srca nego i ekonomija", smatra Dalibor Cvetković.

Najveći domaći proizvođač piva procjenjuje da bi u slučaju plasmana Hrvatske u polufinale ili finale potrošnja mogla porasti i do 20 posto.

A ako Vatreni ponovno naprave čudo, možda ćemo za devet mjeseci brojati i nešto više od postignutih golova. Jer u Hrvatskoj nogomet nikada nije samo sport – on je emocija koja traje puno dulje od 90 minuta.