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Najbolja tenisačica svijeta pokazala besprijekornu figuru u badiću te pokrenula lavinu komentara

Najbolja tenisačica svijeta pokazala besprijekornu figuru u badiću te pokrenula lavinu komentara
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Foto: Dax Tamargo/Shutterstock Editorial/Profimedia

Aryna Sabalenka pozirala je u izazovnom crnom kupaćem kostimu, a njezino izdanje na košarkaškom terenu izazvalo je lavinu podijeljenih reakcija pratitelja

15.8.2026.
15:48
Hot.hr
Dax Tamargo/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Prva tenisačica svijeta, Aryna Sabalenka (28), ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta zbog objave na Instagramu sa snimanja za naslovnicu časopisa Time. Podijelivši fotografije i video gdje pozira na košarkaškom terenu, pokrenula je raspravu među obožavateljima.

Povijesna naslovnica i opušteno izdanje

Objavu je upotpunila opisom: "samo visim... iza kulisa", a u njoj pozira u crnom kupaćem kostimu, viseći s obruča. Snimanje je značajno jer je postala prva Bjeloruskinja na naslovnici utjecajnog časopisa Time, pod naslovom "Tour de Force". U intervjuu je izjavila kako želi da je ljudi vide ne samo kao sportašicu i borkinju, već i kao zabavnu osobu izvan terena, što snimanje i potvrđuje. Ovaj uspjeh dolazi u sjajnoj sezoni, dok se priprema za obranu naslova na nadolazećem US Openu.

'Više tenisa, molim': Pratitelji podijeljeni

Iako su mnogi pohvalili njezin izgled, objava je naišla i na kritike. Dio pratitelja smatra da bi se trebala više fokusirati na tenis, uz komentare poput "Više tenisa, molim" i "Nisi fokusirana". Jedan od njih je napisao: "Aryna, stvarno mi nedostaje gledati te kako igraš. Nadam se da ćeš se vratiti na teren kao nevjerojatna igračica kakva si bila".

S druge strane, brojni su stali u njezinu obranu, ističući da ima pravo na život izvan terena. "Ljudi su tako naporni, pustite ženu na miru!!! Izgledaš nevjerojatno", stoji u komentaru podrške, dok je drugi korisnik duhovito sažeo: "Znači, nisi mogla biti samo broj 1 ženska tenisačica... MORALA si biti i super visoka, lijepa I razljutiti hrpu cmizdravih muškaraca?!... Svaka čast".

Aryna SabalenkaTenisAtraktivna
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