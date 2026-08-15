Niko Tokić Kartelo za Net.hr o utrci života, nećaku, Šimi Elezu i velikim planovima

Poduzetnik i bivši predsjednički kandidat Niko Tokić Kartelo (60) od rujna će se gledateljima RTL-a predstaviti u potpuno drukčijem izdanju. U pustolovnom showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' politiku i poslovne obveze zamijenit će neizvjesnošću, snalaženjem s jednim eurom dnevno i tisućama kilometara kroz Aziju, a u avanturu kreće s nećakom Ivanom Tokićem (36), kojeg naziva „sinom kojeg nikada nije imao“.

Za Net.hr otkrio je zašto je poziv u show stigao baš u trenutku kada mu je trebao bijeg od užurbane svakodnevice, kako ga je zahtjevna avantura dodatno povezala s nećakom te zašto tvrdi da mu je tijelo, unatoč 60. rođendanu, poput onoga 40-godišnjaka. Progovorio je i o velikoj rođendanskoj proslavi, prijateljstvu sa Šimom Elezom (27), obitelji, planovima za budućnost te mjestu na Jadranu kojem se vraća već 25 godina.

Foto: Maja Bota Strbe

Gledatelji će vas od rujna moći pratiti u 'Asia Expressu: Zmajeva ruta'. Što vas je privuklo tom formatu i zašto ste odlučili prihvatiti takav izazov?

U životu mi se često dogode neke stvari koje ne mogu baš objasniti i koje nisu baš realistične. Kao da dođu točno onda kada mi trebaju. Tako je bilo i ovaj put.

Od predsjedničke kampanje do danas samo sam po Hrvatskoj napravio oko 120 tisuća kilometara. Potpuno sam se posvetio radu s mladima. Prvo onima koji žele pokrenuti svoj posao, a onda i mladima u poljoprivredi. Imam nekoliko ljudi koji mi pomažu, ali poruka i poziva je toliko da bi to bilo puno i za deset ljudi, a kamoli za nas nekoliko. Svima pokušavam odgovoriti, s mnogima se i nalazim.

Radim to jer vjerujem da ne trebamo čekati da netko drugi promijeni Hrvatsku. Trebamo vratiti povjerenje među ljude, povezivati se i pomagati jedni drugima. Zašto uvijek pomažemo tek kad nas stisne neka nevolja? Zar nije bolje pomagati stalno? Volio bih da se jednog dana ljudi manje hvale onim što imaju, a više time koliko su nekome pomogli.

Ali u jednom trenutku me sve to jednostavno iscrpilo. Nisam znao stati ni uzeti predah. Pomislio sam da mi se stvarno mora dogoditi nešto što će me maknuti iz svega.

I onda se dogodi 'Asia Express'. Jedan euro dnevno, bez mobitela, od točke A do točke B... Nisam puno razmišljao jer sam imao osjećaj da sam baš takav poziv čekao i da će za mene to zapravo biti odmor.

Foto: Maja Bota Strbe

Naviknuli smo se gledati vas u poslovnom i političkom kontekstu, a sada ćete se pokazati u potpuno drukčijem izdanju - pod pritiskom, u nepoznatim situacijama i prepušteni vlastitoj snalažljivosti. Je li vam bilo neobično pustiti kamere toliko blizu i pokazati spontaniju stranu sebe?

Nije. Ja se ni privatno ni javno ne znam posebno pretvarati. Kakav sam bez kamera, takav sam uglavnom i pred njima. Možda će se ljudi iznenaditi nekim mojim reakcijama, ali vidjet će mene onakvog kakav stvarno jesam.

Koliko vam je značilo što ste kroz cijelo iskustvo prolazili upravo s nećakom i je li vas to dodatno zbližilo?

Siguran sam da ni s kim ne bih izdržao kao s Ivanom. On mi je nećak, jako me poštuje, a ja znam koliko je sposoban. Ali baš mi je nedostajalo razgovora s njim. Za razliku od njegove braće koja rade sa mnom, Ivan me gotovo ništa ne pita. To je njegov karakter i to poštujem, ali znam i da puno toga nosi u sebi. Zato sam si mislio - dobro, tamo nećeš imati kamo pobjeći, morat ćemo razgovarati. U ovakvoj utrci partner je najvažnija karika, a moj partner bio je Ivan.

Foto: Maja Bota Strbe

Nedavno ste napunili 60 godina, osjećate li se danas zapravo puno mlađe nego što brojka govori?

Drugi mi kažu da izgledam mlađe, a nakon 'Asia Expressa', možda se tako i osjećam. Otkrit ću vam i ovo, mjesec dana prije natjecanja napravio sam veliki sistematski pregled i nalazi su pokazali da mi je tijelo kao kod 40-godišnjaka. Pa valjda sam onda negdje između 40 i 60.

Velikom ste proslavom obilježili rođendan - tko je bio glavni organizator i jesu li vam priredili neko iznenađenje?

Supruga i kćeri su ovaj put sve organizirale jer sam se ja tek vratio iz Azije. Bilo je oko 200 ljudi, a vjerujem da bi ih bilo i više da nije bio radni dan. Inače od 30. rođendana svakih deset godina napravim veliku proslavu i sve organiziram sam, pa mi je ovo prvi put da sam samo opušteno došao na vlastiti rođendan i mogu vam reći da mi je bilo skroz neobično, ali jako, jako dobro.

Najveće iznenađenje bili su dronovi. Htio sam napraviti vatromet, ali zbog opasnosti od požara to nije bilo moguće. I bolje da nije, jer za dronove nisam znao i stvarno su me oduševili. Napravili su i film od mog djetinjstva do danas, a s pomoću umjetne inteligencije oživjeli su stare fotografije. To mi je bilo posebno emotivno.

Hvala mojoj dragoj supruzi i djeci na svemu. Napravili su mi rođendan koji ću dugo pamtiti.

Foto: Instagram

Na slavlju se okupilo puno vama dragih ljudi, a među gostima je bio i Šime Elez iz 'Gospodina Savršenog'. Kako se vas dvojica poznajete?

Šime i ja smo se upoznali nakon što je on postao javna osoba, a ja završio predsjedničku kampanju. Netko je počeo objavljivati naše fotografije uz šalu da Šime izgleda kao da mi je sin, valjda zbog obrva. Zajednički prijatelji su nas onda spojili i od tada se družimo.

Šime je jako zanimljiv mladić. Mene kod mladih uvijek zanima kako im pomoći da ih uspjeh i pažnja ne ponesu. Svi vas uče kako se školovati i kako uspjeti, ali rijetko tko vas nauči kako upravljati uspješnim životom kad vam se sve dogodi preko noći.

Drago mi je da je došao na moj rođendan, a ako bude htio, rado ću s njim podijeliti poneki savjet iz vlastitog iskustva.

Kad pogledate sve što ste dosad ostvarili, na što ste najponosniji, a što biste još voljeli ostvariti?

Najponosniji sam na obitelj i ljude s kojima sam sve stvarao. Ništa što sam napravio nisam napravio sam. Za sebe više nemam velikih želja. Želim da mladi ostaju u Hrvatskoj, da se naši ljudi vraćaju iz iseljeništva i da ponovno vratimo povjerenje među ljude. Vjerujem u Hrvatsku koja raste kroz rad, povjerenje i obitelj i od tog sna neću odustati.

Foto: Maja Bota Strbe

Jeste li tip koji na odmoru stvarno ugasi mobitel i posao ili vas je teško potpuno isključiti?

Teško me potpuno isključiti. Posao mogu prepustiti ljudima kojima vjerujem, ali mobitel baš i ne gasim jer mi se stalno netko javlja. Ipak, ovog ljeta pokušavam usporiti, biti više s obitelji i prijateljima i putovati bez previše obveza.

Postoji li neko mjesto kojem se ljeti uvijek rado vraćate?

Već 25 godina ljetujem u Grebaštici, koju od milja zovem Palma de Grebaljorka. To je moje mjesto za odmor. A Skradinski kraj i moje selo Vaćane su nešto drugo, tamo su korijeni, uspomene i dio mene. Tamo se uvijek vraćam i tako će uvijek biti.

Kakvi su vam planovi za ostatak ljeta - čeka li vas još neko putovanje i nova avantura ili ćete se nakon svega negdje povući i napokon odmoriti?

Ovo ljeto želim provesti mirnije. Putujem našom obalom bez velikog plana, družim se s obitelji i prijateljima i stanem tamo gdje mi se svidi. Ako se putem dogodi neko zanimljivo poznanstvo ili kava s mladim čovjekom kojem mogu pomoći, naravno da ću stati.