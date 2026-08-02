Ljeto u Splitu, trening bez pauze i skriveni kutci Jadrana: Ovako Šime Elez puni baterije

Dok mnogi ljeto koriste za bijeg na egzotične destinacije, Šime Elez (27), kojeg znamo iz četvrte sezone reality showa 'Gospodin Savršeni' ne traži sreću daleko od doma. Slobodno vrijeme najradije provodi uz more, a između poslovnih obaveza uvijek pronađe vremena za trening, druženje i spontane izlete. U razgovoru nam je otkrio kako puni baterije tijekom ljeta, ali i što se sve promijenilo otkako je odlučio ozbiljnije poraditi na sebi.

Kad poželi predah od gradske vreve, ne bira popularne plaže prepune turista. Umjesto toga sjedne na motor i zaputi se prema mjestima gdje može pronaći mir, a upravo su takvi kutci njegova omiljena ljetna odredišta.

"Imam par svojih skrivenih lokacija, ali neću ih baš odma odat. To su mjesta gdje se maknem od gužve, upalim motor i samo nestanem. Do nekih od njih je malo teže doći, ali to im i daje čar", rekao je.

Ipak, koliko god volio pobjeći iz grada, jedno se ne mijenja. "Najveći dio ljeta sam u Splitu. Tu živim, radim, obitavam. Tu su mi obaveze. Split je baza, sve ostalo su izleti", dodao je.

Na plaži ne zna mirovati

Šime nije jedan od onih koji će cijeli dan provesti ležeći na ručniku. "Ne mogu mirovati ni pet minuta. Meni je plaža mjesto radnje, malo se okupam, malo odmorim, pa daj kavicu, bacit na karte, odbojka, plivanje... Cjelodnevno sunčanje nije moj stil", objasnio nam je. A kad se povede priča o ljetnim sportovima, odgovor nije dugo tražio: "Može li se kartanje briškule i trešete svrstati pod sport? Šalim se... Picigin, jasna stvar."

Na plažu nikad ne odlazi bez vode, ručnika i zaštitnog faktora, a kaže kako mu je najdraži dio dana: "More pred zalazak. To mi je najlipši trenutak dana, sve se smiri, more bude najugodnije i plaža se tada već lagano prazni". Dodaje kako voli imati barem dva do tri sata na raspolaganju jer, kako kaže: "Ne volim ništa raditi na prišu, ljeti pogotovo".

After bez jedne japanke

Kad bi svoje idealno ljeto morao opisati u samo tri riječi, izbor je bio jednostavan. "More. Druženje. Sreća", rekao je. Ipak, priznaje da uz sve ono što voli postoji i jedna ljetna navika kojoj se iz godine u godinu vraća: "Žuganje na temperaturu. A šta je vruuuće, šta je ovo vani, disat se ne može...", priznaje.

Ljeto je, kaže, prepuno neplaniranih trenutaka, a jedna avantura posebno mu se urezala u pamćenje. "Jednom sam krenuo na kavu, završio na otoku, pa na tulumu, pa na afteru, pa se vratio doma bez jedne japanke. Klasično ljeto, ali to se pamti", ispričao nam je.

Ni ljeto nije razlog za preskakanje treninga

Dok mnogi tijekom godišnjeg odmora uspore tempo i naprave pauzu od treninga, Šime ostaje vjeran svojoj rutini. "Treniram četiri do pet puta tjedno. Nema usporavanja tempa. Ne bih trening nazvao ni terapijom ni obavezom, jednostavno uživam dok treniram iako zna biti izazovno", rekao nam je.

Iako ga danas mnogi pohvaljuju zbog fizičke transformacije, priznaje da odluka o promjeni nije došla zbog jednog konkretnog trenutka. Bila je to, kaže, želja da ponovno bude zadovoljan sobom.

"Došao sam do točke gdje sam shvatio da se trebam vratiti u formu. Nije bio jedan događaj, nego osjećaj da želim biti bolji i zadovoljan sa sobom. Fizički, mentalno, sve", objasnio je. Upravo zato nikada nije ozbiljno razmišljao o odustajanju. Kako su rezultati postajali sve vidljiviji, rasla je i motivacija za nastavak. "Super mi je, super se osjećam, vidim i osjetim promjenu na bolje i guštam na svakom treningu. Isto tako sam svjestan da je to sve posljedica treniranja pa ne vidim smisla u odustajanju. Na kraju krajeva, vježbam zbog sebe, ne zbog drugih", poručio je.

'Najviše se promijenila glava'

Iako su rezultati treninga vidljivi na prvi pogled, Šime kaže da je najveća promjena zapravo ona koju drugi ne mogu odmah primijetiti. Put do bolje forme nije podrazumijevao samo redovite odlaske u teretanu, već i promjenu svakodnevnih navika, što mu je, priznaje, bio najteži dio transformacije. "Za mene je to definitivno promjena životnih navika i ritma. Ranije na spavanje i promjena prehrane. No dobro, navikavam se pomalo", rekao je.

Uz trening je prilagodio i prehranu pa danas bira laganije obroke, "Do sada je bila lagana prehrana, puno vode, puno voća, salata, ali sad zbog treniranja ubacujem i jako puno mesa u ljetni meni. Ljeti mi ne pašu teška jela, volim da mi tijelo bude lagano", objasnio je.

Kad uhvati vremena, rado se okuša i u kuhinji, a posebno je ponosan na jedno jelo. "Najbolje mi ide manistra s morskim plodovima. Jednostavno, brzo, ukusno. To bih preporučio svakome", otkrio je. Iako si povremeno dopusti i pokoji "cheat day", kaže da nikad ne pretjeruje. "Sve je stvar balansa, ako si discipliniran većinu vremena, možeš si priuštiti gušt", dodao je.

Na kraju ipak ističe kako najveća promjena nije fizička, nego mentalna. "Najviše glava. Postao sam smireniji, fokusiraniji, dosta organiziraniji. Kad se tijelo promijeni, promijeni se i način razmišljanja", zaključio je.

Na kraju je imao kratku poruku za sve koji već dugo odgađaju prvi odlazak na trening. Poručio je: "Kreni danas. Ne sutra, ne ponedjeljak. Danas. Ne mora biti savršeno, ne mora biti teško, samo kreni. Prvi korak je najteži, ali i najvažniji".