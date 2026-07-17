Šime Elez pokazao isklesano tijelo i otkrio tajnu svoje nevjerojatne transformacije

Bivši natjecatelj showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez (27), ponovno je uzburkao javnost, no ovoga puta ne zbog ljubavnih avantura, već zbog zapanjujuće fizičke transformacije. Nizom fotografija na svom Instagram profilu pokazao je rezultate, kako je sam napisao, "30 dana reda, rada i discipline".

Foto: Instagram - screenshot

Foto: Instagram - screenshot

Nakon medijske pažnje koja je pratila njegovu vezu i prekid, Šime se posvetio sebi i radu na vlastitom izgledu. Podsjećamo, o vezi Maje Šuput (47) i Šime Eleza počelo se nagađati nakon što su zajedno snimili spot za njezinu pjesmu. Iako su u početku skrivali svoj odnos, kasnije su ga potvrdili zajedničkim fotografijama i brojnim javnim pojavljivanjima, no krajem svibnja Maja je otkrila da je njihovoj ljubavi došao kraj. Šime je tada kratko poručio: "Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati."

Nakon toga, energiju je usmjerio u naporne treninge, a trud se ubrzo počeo vidjeti. Fotografije od sredine lipnja i sredine srpnja pokazale su njegovu zavidnu fizičku transformaciju – isklesano tijelo i atletsku formu koju je, kako je sam otkrio, postigao nakon mjesec dana potpune posvećenosti treninzima.

Foto: Instagram - screenshot

Uz snimke iz teretane pokazao je iscrpljujuće vježbe i trenutke nakon napornih treninga, a uz jednu objavu kratko je napisao: "Ja sam gotov", dajući do znanja koliko je truda stajalo iza njegove transformacije. Njegova nova forma brzo je privukla pažnju pratitelja, koji su komentirali njegovu fizičku promjenu i pohvalili disciplinu kojom je u kratkom roku došao do rezultata.