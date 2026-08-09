Spektakularni prizori iz Jajca: Najhrabriji skakali s vodopada visokog 22 metra

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Psi s najkraćim šapama natjecali se na Ribnjaku: 'Testiraju vlasnike ali i svoju upornost'
U Jajcu u susjednoj BiH okupili su se ponajbolji skakači u vodu s litica. Na tradicionalnom međunarodnom natjecanju skakali su s 22 metra visokog vodopada na rijeci Plivi.
Uz brojne turiste koji su osvježenje potražili na spoju Plive i Vrbasa, najviše razloga za slavlje imao je domaći skakač Igor Arsenić, koji je odnio pobjedu.
"Jedinstvena, jedinstvena skakaonica, da kažem jedna od najljepših", rekao je Arsenić.
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