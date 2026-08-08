Potresna ispovijest iz Gline: 'Bio sam mladić od 18 godina. U logoru sam proveo 433 dana'

Predaja 21. kordunskog korpusa bila je "točka na i" hrvatske pobjede u Oluji - poruka je iz Gline - gdje je obilježena 31.-va godišnjica završetka najvažnije akcije u Domovinskom ratu. Svi u mislima i na žrtve logora Glina, a tri desetljeća poslije ta sjećanja su itekako živa.

8. kolovoza pamti se kao dan pobjede. Ali i podsjetnik na cijenu koja je za nju plaćena. 31. godišnjica završetka vojno-redarstvene operacije Oluja praćena je Lijepom našom, u znak zahvalnosti braniteljima koji su se borili i izborili slobodu.

Sjećanje na žrtve logora Glina

U Glini su se prisjetili i žrtava logora. Davor Ančić, koji je kao mladić završio u logoru, podsjetio je da je ondje ubijeno osam zatočenika.

„8 zatočenika je nažalost ubijeno ovdje u ovom logoru u Glini.“

Predaja 21. kordunskog korpusa označila je kraj borbenog djelovanja, a uz to je odana počast i žrtvama logora Glina.

Ančić se prisjetio i vlastitog zatočeništva. U logoru je proveo više od godinu dana.

„Ja sam tada bio mladić od 18 godina. U logoru u Glini sam proveo 433 dana. Iliti 16 mjeseci.“

Gospodari života i smrti odlučivali su tko će preživjeti

Na važnost čuvanja sjećanja na žrtve i patnju upozorio je i Ivan Turudić, predsjednik Hrvatskoga društva logoraša srpskih koncentracijskih logora za Splitsko-dalmatinsku županiju. I sam je proveo više od šest mjeseci u logoru.

„Naša rekao bih obveza i odgovornost je prisjećati se žrtava, sve te patnje, stradanja koja smo proživjeli za to vrijeme boravka u logoru. Gdje sam i sam proveo 6 mjeseci, 5 dana, 13 sati i 5 minuta i nekoliko sekundi. Ali te sekunde su značajne u životu logoraša, ne u smislu vremenog okvira, nego u onoga da su gospodari života i smrti odlučivali koga će nažalost likvidirati, tko neće preživjeti.“

Oslobođenje Gline značilo je povratak na ognjišta

Oslobođenje Gline za branitelje je značilo ostvarenje cilja, a za prognane povratak kući.

Zvonko Plemenčić, bivši pomoćnik zapovjednika Policijske postaje Glina, prisjetio se trenutka ulaska u grad i oslobođenja.

„Rado se sjećamo tog dana, to je za nas branitelje bio zaista jedan od najljepših dana u Domovinskom ratu - ulazak i oslobođenje Gline i vraćanje na naša ognjišta.“

Gradonačelnik Gline Ivan Janković istaknuo je da su hrvatski branitelji ostvarili san o slobodnoj Hrvatskoj i omogućili prognanicima da se nakon četiri godine vrate svojim obiteljima i domovima.

„Hrvatska u svojoj tisućljetnoj povijesti sanja jedan san, koji su ostvarili hrvatski branitelji, i koji su VRO Oluja, oslobođenjem ovog dijela i još mnogih dijelova Hrvatske omogućili nama koji smo 4 godine vucarali se sa vrećicama po ostatku države, da se vratimo sa svojim obiteljima. Da pokopamo one koje smo pronašli mrtve, i da krenemo ispočetka. Ali pod hrvatskim barjakom, grbom i himnom.“

Svečanost nisu propustili državni dužnosnici i bivši generali.

Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić poručio je da su branitelji postavili temelje pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci koja je završila Domovinski rat.

„Oni su stvorili temelj na kojem je kasnije izrasla pobjednička Hrvatska vojska koja je ovdje okončala Domovinski rat.“

Umirovljeni general-pukovnik Marijan Mareković, ratni zapovjednik iz VRO „Oluja“, naglasio je važnost zajedništva.

„Ako će Hrvati imati zajedništvo koje smo imali u ovo vrijeme, nikada ništa nam ne može - pa ni velikosrpska ideja.“

'Bitno je da se ne zaboravi'

Branitelji kažu - ne smije se zaboraviti. To je obaveza mladih.

Zvonko Plemenčić zato svake godine na mjesto sjećanja dovodi svoju djecu i unuke.

„Dovodim svake godine svoju djecu i unuke. Bitno je da se ne zaboravi što se događalo tih 5 godina. I da se ne ponovi.“

Jer rat je ovdje završio prije 31 godinu. Ponos, sjećanje, ali i tuga - i dalje žive.