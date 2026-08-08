More, lubenica i omiljena plaža u Splitu: Ovako ljeto provodi zvijezda 'Divljih pčela'

Davor Pavić (33), kojeg gledatelji prate kao Milana Čavku u hit-seriji „Divlje pčele“, koristi ljetnu pauzu za odmor i uživanje u moru. Glumac je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s plaže na kojoj pozira u moru s komadom lubenice u ruci, a prizor je odmah privukao pažnju njegovih pratitelja.

Nakon intenzivnog tempa snimanja prve sezone serije, Pavić ljeto provodi na nekoliko morskih destinacija, no posebno mjesto u njegovu srcu zauzima rodni Split. U ranijem razgovoru za RTL.hr otkrio je gdje se najradije kupa i kako izgleda njegov idealan ljetni dan.

„Ove godine, kao i gotovo svakog ljeta, najviše vremena provodim u Splitu. Najdraže mi je kupanje na plaži Jadran ispod Zvončaca - meni je to stvarno najljepše mjesto za more“, rekao je tada glumac.

Dodao je da mu za potpuno opuštanje ne treba puno – dovoljno mu je društvo prijatelja, kafić, piće i more nadomak ruke. „To mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir i napunim baterije“, priznao je.

'Nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru'

Pavić ne skriva koliko voli ljeto, a morski odmor za njega je najbolji način za bijeg od svakodnevnih obveza.

„Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru“, kazao je u razgovoru za RTL.hr.

Osim Splita, ovog ljeta posjetio je Istru i Dubrovnik, a u planu mu je i odlazak na Brač te putovanje izvan Hrvatske. Nakon odmora slijedi povratak radnim obvezama i ulozi Milana Čavke u „Divljim pčelama“, čije nastavke gledatelji s nestrpljenjem očekuju.