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ZVIJEZDA 'DIVLJIH PČELA' /

Nitko nije očekivao ovakvo izdanje Davora Pavića, fotografija s mora sve je iznenadila

Nitko nije očekivao ovakvo izdanje Davora Pavića, fotografija s mora sve je iznenadila
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Foto: RTL

Pavić je pokazao kako za njega izgleda savršen bijeg od svakodnevice i uživanje u jednostavnim trenucima

23.7.2026.
14:14
Hot.hr
RTL
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Glumac Davor Pavić (33), kojeg su gledatelji pratili u RTL-ovoj seriji Divlje pčele, nakon napornog radnog razdoblja odlučio je uzeti predah i u potpunosti se prepustiti ljetnim užicima. Slobodne dane provodi uz more, a djelić opuštene atmosfere podijelio je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Nitko nije očekivao ovakvo izdanje Davora Pavića, fotografija s mora sve je iznenadila
Foto: Instagram story

Na Instagramu je objavio atipičnu crno-bijelu fotografiju koja odiše pravim retro ljetnim ugođajem. U ležernom izdanju, uz samu morsku obalu i sa sunčanim naočalama, Pavić je pokazao kako za njega izgleda savršen bijeg od svakodnevice i uživanje u jednostavnim trenucima.

Posebnu pažnju pratitelja privukao je i glazbeni odabir kojim je upotpunio objavu. Kao zvučnu kulisu odabrao je emotivni hit "Lose Control" američkog glazbenika Teddyja Swimsa, čiji su moćni vokali i melankolična atmosfera savršeno pristajali prizoru ljetnog odmora uz more.

Puni baterije na najbolji mogući način

Nakon razdoblja u kojem je bio posvećen glumačkim izazovima i privlačio pozornost svojim televizijskim angažmanom, Davor očito koristi svaki slobodan trenutak kako bi napunio baterije. Sudeći prema objavljenoj fotografiji, morski zrak, sunce i dobra glazba trenutačno su recept za njegovo idealno ljeto.

Hoće li se iz ovog odmora vratiti s novim glumačkim projektima ili se još neko vrijeme planira prepustiti bezbrižnoj ljetnoj idili, tek će se vidjeti. Jedno je sigurno – Davor Pavić ovih dana maksimalno uživa u zasluženom odmoru.

Davor PavićDivlje Pčele
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