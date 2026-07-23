Češki ministar stigao u Split i položio vijence za poginule u sudaru katamarana i jedrilice

Češki ministar vanjskih poslova Petr Macinka u četvrtak je tijekom službenog posjeta u splitskom akvatoriju položio vijence u more u spomen na tragično stradale češke turiste u pomorskoj nesreći koja se dogodila sredinom lipnja prilikom sudara katamarana i jedrilice.

Češki ministar, koji je u Split stigao u pratnji ministra sporta i desetak novinara, kazao je da je nesreća bila izvanredan slučaj i da je siguran kako Hrvatska provodi standardnu istragu.

​"Mislim da se nešto takvo nikada prije nije dogodilo. Dakle, to je jedan slučaj, ne ukazuje na nikakav sistemski problem. Naravno da nam je jako žao zbog onoga što se dogodilo. ​Sada smo u prilici odati počast uspomeni na one ljude koji su ovdje umrli​. Takvi se incidenti ​ovdje ne događaju svaki dan ili svake godine.​ To znam", izjavio je ministar Macinka.

Zahvalio Grliću Radmanu

​Rekao je da u potpunosti vjeruje kako će istraga slučaja biti standardna​, kao i da ne želi u to intervenirati​ istaknuvši da se radi o tužnoj priči. "Ja sam ovdje dolazio iz godine u godinu zbog jedrenja​ tako d​a osjećam duh ovog dijela Hrvatske​, otoka, jahti i brodova. Zahvaljujem mojem hrvatskom kolegi što je ovo vrijeme uvrstio u naš program. Stvarno to cijenim. Hvala ", rekao je češki ministar.

​Vijence je u more položio i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman koji je među ostalim rekao da su tim činom poslali poruku obiteljima nastradalih, ali i cijelom češkom narodu i vlastima da smo u mislima s njima te da pokažemo empatiju i kažemo da je Hrvatska uvijek bila domaćin i radovala se češkim turistima.

Željenje zbog tragedije

"Željeli smo poslati poruku da će Hrvatska nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane kao i da nam je jako žao zbog te tragedije. Drago mi je da je ideju za polaganje vijenaca prihvatio češki ministar, ali i da su danas tu župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta. Istražne radnje su u tijeku, provodi ih Županijsko državno odvjetništvo. Potonula jedrilica još nije izvučena iz mora zbog kompleksnosti i složenosti postupka, ali i kako bi se očuvali dokazi te na prijedlog obitelji da se produži rok izvlačenja jedrilice", rekao je ministar Grlić Radman.

Novinare je zanimala informacija o nedavnoj smrti mladog Hrvata u južnoj Americi na što su dobili odgovor da je hrvatsko veleposlanstvo u Washingtonu nadležno i za Dominikansku Republiku te prate slučaj i dodao da je ministarstvo u kontaktu s obitelji.

Pomorska nesreća u splitskom akvatoriju dogodila se u jutarnjim satima sredinom lipnja i to između Šolte i Brača gdje su se sudarili katamaran "Krilo Eclipse" i jedrilica "Beneteau Oceanis 56.1" na kojoj je smrtno stradalo četvero čeških državljana, a isto toliko ih je zadobilo tjelesne ozljede.

Na jedrilici se nalazilo osam Čeha, dok je na katamaranu bilo 125 putnika i članova posade. Nakon sudara je jedrilica potonula na 50 metara i iz nje su ronioci dan kasnije izvukli tijelo četvrtog poginulog Čeha. Katamaran je nakon sudara uplovio u luku Milna, a u trenutku nesreće je plovio iz Splita prema Hvaru, dok je jedrilica krenula prema splitskim vratima.

Istraga te pomorske tragedije još uvijek traje, saslušani su svjedoci, prvi časnik je izašao iz istražnog zatvora, a potonula jedrilica još uvijek stoji na morskoj dubini splitskog akvatorija.