Daniel Radcliffe slavi rođendan, a na platformi Voyo gledamo njegove tri malo drugačije uloge

Od videoigara do smrtonosne borbe

U akcijskoj komediji 'Guns Akimbo', Radcliffe je Miles, programer koji noći provodi kao internetski trol. Njegov život dobiva bizaran preokret kada ga vođa ilegalne smrtonosne igre, Riktor (Ned Dennehy), otme i za ruke mu kirurški pričvrsti dva pištolja. Prisiljen sudjelovati u igri koja se prenosi uživo, Miles se mora boriti za preživljavanje protiv Nix (Samara Weaving), najubojitije natjecateljice. Uloga je od Radcliffea zahtijevala fizičku komediju i prikaz panike čovjeka bačenog u apsurdnu i smrtonosnu situaciju, daleko od bilo kakve čarolije. Film je pokazao njegovu spremnost na pomicanje granica i prihvaćanje ekstremnih scenarija.

Bijeg iz zloglasnog zatvora

Potpuno drukčiji izazov čekao ga je u trileru 'Bijeg iz Pretorije', temeljenom na istinitoj priči. Radcliffe tumači Tima Jenkina, južnoafričkog aktivista protiv apartheida koji je 1979. s dvojicom kolega pobjegao iz strogo čuvanog zatvora. Osuđeni zbog distribucije letaka, Jenkin i Stephen Lee (Daniel Webber) smišljaju nevjerojatan plan. Koristeći drvene ključeve koje je sam izradio u zatvorskoj radionici, Jenkin vodi operaciju koja zahtijeva iznimnu preciznost, strpljenje i hrabrost. Radcliffe je uvjerljivo dočarao napetost i odlučnost stvarnog lika, dokazujući da se jednako dobro snalazi u povijesnim dramama kao i u otkačenim komedijama.

Ekscentrični zlikovac u potrazi za blagom

Svoju komičarsku stranu ponovno je pokazao u pustolovnoj komediji 'Izgubljeni grad', gdje je preuzeo ulogu glavnog negativca. Glumi Abigail Fairfaxa, ekscentričnog i razmaženog milijardera opsjednutog pronalaskom drevnog blaga. Kako bi ostvario svoj cilj, otima povučenu autoricu ljubavnih romana Lorettu Sage (Sandra Bullock), vjerujući da ga njezino znanje iz knjiga može dovesti do cilja. Njegov lik, u besprijekorno krojenim odijelima i s djetinjastim bijesom, savršen je komični suparnik junacima koje glume Bullock i Channing Tatum. Radcliffe je s lakoćom odigrao karikiranog zlikovca, pokazavši izvanredan osjećaj za ritam i komediju.

Od trola s pištoljima umjesto ruku, preko političkog zatvorenika, do komičnog milijardera, Daniel Radcliffe je uspješno izgradio karijeru koja prkosi očekivanjima. Svakim novim projektom dokazuje da je svestran glumac, spreman na rizik i transformaciju, čime je ostavio nasljeđe daleko veće od ožiljka u obliku munje. Sve filmove s popisa možeš gledati na platformi Voyo.