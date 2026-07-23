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Buknuo požar na Braču, vatrogascima u pomoć stigli kanader i Air Tractor

Buknuo požar na Braču, vatrogascima u pomoć stigli kanader i Air Tractor
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Foto: Vatrogasci - 193/Facebook

Pojavile su se i prve fotografije požara. Dim na Braču vidi se s obližnjeg kopna

23.7.2026.
17:26
Dunja Stanković
Vatrogasci - 193/Facebook
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Nešto prije 16 sati izbio je požar na otvorenom prostoru na otoku Braču. Vatra je buknula na području između Pučišća i Postira, iznad uvale Konopljikova, prenosi Dalmacija Danas. 

U gašenju sudjeluju DVD-i i vatrogasne postrojbe s Brača, dok vatrogascima iz zraka pomažu jedan kanader i jedan Air Tractor. 

Pojavile su se i prve fotografije požara. Dim na Braču vidi se s obližnjeg kopna. 

Za sada nije poznat uzrok buktinje, a čini se da trenutačno nisu ugrožene kuće ni drugi objekti. 

PožarVatrogasciBračOtokKanader
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