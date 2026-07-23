Buknuo požar na Braču, vatrogascima u pomoć stigli kanader i Air Tractor

Nešto prije 16 sati izbio je požar na otvorenom prostoru na otoku Braču. Vatra je buknula na području između Pučišća i Postira, iznad uvale Konopljikova, prenosi Dalmacija Danas.

U gašenju sudjeluju DVD-i i vatrogasne postrojbe s Brača, dok vatrogascima iz zraka pomažu jedan kanader i jedan Air Tractor.

Pojavile su se i prve fotografije požara. Dim na Braču vidi se s obližnjeg kopna.

Za sada nije poznat uzrok buktinje, a čini se da trenutačno nisu ugrožene kuće ni drugi objekti.