Buknuo požar na Braču, vatrogascima u pomoć stigli kanader i Air Tractor

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Pojavile su se i prve fotografije požara. Dim na Braču vidi se s obližnjeg kopna
Nešto prije 16 sati izbio je požar na otvorenom prostoru na otoku Braču. Vatra je buknula na području između Pučišća i Postira, iznad uvale Konopljikova, prenosi Dalmacija Danas.
U gašenju sudjeluju DVD-i i vatrogasne postrojbe s Brača, dok vatrogascima iz zraka pomažu jedan kanader i jedan Air Tractor.
Pojavile su se i prve fotografije požara. Dim na Braču vidi se s obližnjeg kopna.
Za sada nije poznat uzrok buktinje, a čini se da trenutačno nisu ugrožene kuće ni drugi objekti.