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Lokaliziran požar iznad Lopuda, zapovjednik vatrogasaca otkrio kako je krenula buktinja

Lokaliziran požar iznad Lopuda, zapovjednik vatrogasaca otkrio kako je krenula buktinja
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Ugašena su i tri požara koja su na Korčuli u utorak navečer također izbila uslijed udara groma

22.7.2026.
11:31
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Lokaliziran je šumski požar koji je u srijedu ujutro izbio na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj na otoku Lopudu pokraj Dubrovnika, potvrdio je Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Na požarištu su 22 vatrogasca iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopud i Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, a u gašenju sudjeluje i vatrogasni brod "Orlando“.

"Stanje na požarištu je dobro. Probili smo se do požarišta i danas ćemo ga sanirati. Nastao je uslijed udara groma“, rekao je Simović.

Dodao je da su ugašena tri požara koja su na Korčuli u utorak navečer također izbila uslijed udara groma.

PožaršumaLopudDubrovnikVatrogasci
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