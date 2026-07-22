Lokaliziran požar iznad Lopuda, zapovjednik vatrogasaca otkrio kako je krenula buktinja

Lokaliziran je šumski požar koji je u srijedu ujutro izbio na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj na otoku Lopudu pokraj Dubrovnika, potvrdio je Hini dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Na požarištu su 22 vatrogasca iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopud i Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci, a u gašenju sudjeluje i vatrogasni brod "Orlando“.

"Stanje na požarištu je dobro. Probili smo se do požarišta i danas ćemo ga sanirati. Nastao je uslijed udara groma“, rekao je Simović.

Dodao je da su ugašena tri požara koja su na Korčuli u utorak navečer također izbila uslijed udara groma.