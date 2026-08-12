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F1 zvijezda opljačkana na luksuznoj destinaciji: Ostao bez svega, evo što su mu uzeli

F1 zvijezda opljačkana na luksuznoj destinaciji: Ostao bez svega, evo što su mu uzeli
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

Nije Colapinto jedini F1 vozač koji je posljednjih godina bio meta lopova u Italiji

12.8.2026.
23:29
Sportski.net
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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Franco Colapinto doživio je neugodnost tijekom ljetne stanke u Formuli 1. Vozač Alpinea opljačkan je tijekom boravka na jezeru Como u Italiji, gdje mu je ukradeno nekoliko osobnih stvari.

Argentinski 23-godišnjak otkrio je da je ostao bez odjeće i pribora za pripremu matea, tradicionalnog napitka iz njegove domovine. Sve je prokomentirao na društvenim mrežama uz dozu ironije.

„Tko bi rekao da će Talijani ukrasti sve jednom Latinoamerikancu. Siguran sam da im se mate neće svidjeti“, napisao je Colapinto. Objavu je kasnije izbrisao, a nakon reakcija promijenio je „Talijane“ u „Europljane“.

Nije Colapinto jedini F1 vozač koji je posljednjih godina bio meta lopova u Italiji. Charlesu Leclercu ukraden je sat vrijedan 277.000 eura, dok je Carlos Sainz ostao bez sata procijenjenog na čak 585.000 eura, ali ga je uspio vratiti nakon što je sustigao lopove.

Colapinto se u međuvremenu može pohvaliti puno boljim rezultatima na stazi. U prvih 11 utrka sezone 2026. bodove je osvojio šest puta, a najbolji rezultat ostvario je šestim mjestom u Kanadi. Alpine trenutačno drži šesto mjesto u poretku konstruktora.

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