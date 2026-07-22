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BRZA INTERVENCIJA /

Udar groma izazvao požar u Makarskoj, vatrogasci: 'Zapalile se borova šuma'

Udar groma izazvao požar u Makarskoj, vatrogasci: 'Zapalile se borova šuma'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija

Vatrogasci kažu kako požar nije dugo trajao te nije ugrožavao stambene objekte

22.7.2026.
6:14
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL/Ilustracija
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Udar groma u utorak navečer na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u borovoj šumi ali je brzom intervencijom vatrogasaca plamen ugašena i spriječeno je njegovo širenje te nisu bili ugroženi stambeni objekti, doznaje se u DVD-u Makarska

"Grom je udario u borovu šumu koja se zapalila, na teren su žurno izašli vatrogasci i ugasili vatru," rekli su Hini u DVD-u Makarska. Dodali su kako požar nije dugo trajao te nije ugrožavao stambene objekte.

U dalmatinskoj zagori te na srednje dalmatinskim otocima sinoć su povremeno sijevanje munja i grmljavina praćeni kišom ali to je uobičajena pojava koja, prema prvim saznanjima vatrogasaca, nije izazvala posljedice niti oštećenja.

U Starom gradu na Hvaru zbog brzog porasta razine mora, voda se nakratko bila izlila na Rivu, rekli su vatrogasci u Starom Gradu. Dodali su kako nije bila potrebna intervencija jer takvo izlijevanje morske vode na rivu je uobičajena pojava na otocima.

PožarMakarskaGromNevrijeme
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