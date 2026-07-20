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STRAŠNA NESREĆA NA KRKU /

Žena koju je udario grom u kritičnom stanju, liječnik otkrio detalje ozljeda

Helikopterom je prevezena u riječki KBC. Iz bolnice potvrđuju da je smještena u jedinicu intenzivnog liječenja

20.7.2026.
16:50
RTL Danas
Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL
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U kampu na otoku Krku, grom je udario ženu koja je u tom trenutku nosila suncobran. Prema riječima očevidaca, prvu pomoć pružio joj je spasilac koji se zatekao u blizini i odmah započeo oživljavanje. 

Helikopterom je prevezena u riječki KBC. Iz bolnice potvrđuju da je smještena u jedinicu intenzivnog liječenja.

"Bolesnica je u kritičnom stanju, nalazi se u jedinici intenzivne medicine. Zaprimljena je kao stanje po oživljavanju, koje je kratko trajalo. Nastavilo se sa intenzivnim liječenjem", rekao je Alen Protić, predstojnik klinike za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli u KBC Rijeka.

"Radi se o ozljedama od udara groma, koji može imati značajne i drastične posljedice. U ovom slučaju, obzirom na oživljavanje i na sam udar groma u području glave i mozga, ne možemo procijeniti trenutno stanje njezinih moždanih funkcija. Nastojimo je stabilizirati", dodao je. 

ženaUdar GromaKrk
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