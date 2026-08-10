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Zastrašujuća scena /

Je li moguće? Zabio gol i 'nestao s lica zemlje'! Zavladala panika i stigla loša vijest

Je li moguće? Zabio gol i 'nestao s lica zemlje'! Zavladala panika i stigla loša vijest
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Foto: Jow Baker/imago sportfotodienst/Profimedia

Coritiba je na kraju slavila 2:1, no njezin 29-godišnji igrač sigurno će ovu utakmicu htjeti što prije zaboraviti

10.8.2026.
10:31
Vehmir Džakmić
Jow Baker/imago sportfotodienst/Profimedia
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Jacy Maranhao Oliveira definitivno neće pamtiti subotnju utakmicu po dobrom. Brazilac Coritibe doživio je u nekoliko minuta pravi peh za pehom protiv Chapecoensea.

Pri vodstvu 1:0 zabio je pogodak i krenuo slaviti s navijačima. Preskočio je reklamnu ogradu, no iza nje se nalazio tunel prema svlačionicama. Pri doskoku je nezgodno stao i ozlijedio gležanj.

 

 

Da stvar bude gora, pogodak mu je naknadno poništen zbog zaleđa. Jacy je još pokušao nastaviti utakmicu, ali ubrzo je morao napustiti teren zbog ozljede.

Coritiba je na kraju slavila 2:1, no njezin 29-godišnji igrač sigurno će ovu utakmicu htjeti što prije zaboraviti.

Coritiba
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