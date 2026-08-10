Istra poslala upozorenje: 'Pogreške izravno odlučuju utakmice'

Istra 1961 oglasila se nakon remija s Hajdukom (2:2) i izrazila nezadovoljstvo suđenjem u prva dva kola SuperSport HNL-a. Puljani smatraju da su u oba susreta oštećeni, protiv Lokomotive im je poništen pogodak, dok protiv Hajduka nisu dobili kazneni udarac.

„Nakon prva dva prvenstvena kola teško je ostati ravnodušan na očigledne sudačke pogreške“, poručili su iz Istre.

U klubu naglašavaju da ne traže povlašten tretman niti žele opravdavati svoje rezultate, već očekuju jednak kriterij za sve momčadi.

„Želimo vjerovati da će se u nastavku prvenstva sudački kriterij ujednačiti, a pogreške koje mogu izravno odlučivati utakmice svesti na najmanju moguću mjeru. Želimo da se govori o nogometu“, zaključili su Puljani.