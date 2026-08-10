FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAS IZA UČKE /

Istra poslala upozorenje: 'Pogreške izravno odlučuju utakmice'

Istra poslala upozorenje: 'Pogreške izravno odlučuju utakmice'
×
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U klubu naglašavaju da ne traže povlašten tretman niti žele opravdavati svoje rezultate

10.8.2026.
11:21
Sportski.net
Ivo Cagalj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Istra 1961 oglasila se nakon remija s Hajdukom (2:2) i izrazila nezadovoljstvo suđenjem u prva dva kola SuperSport HNL-a. Puljani smatraju da su u oba susreta oštećeni, protiv Lokomotive im je poništen pogodak, dok protiv Hajduka nisu dobili kazneni udarac.

„Nakon prva dva prvenstvena kola teško je ostati ravnodušan na očigledne sudačke pogreške“, poručili su iz Istre.

U klubu naglašavaju da ne traže povlašten tretman niti žele opravdavati svoje rezultate, već očekuju jednak kriterij za sve momčadi.

„Želimo vjerovati da će se u nastavku prvenstva sudački kriterij ujednačiti, a pogreške koje mogu izravno odlučivati utakmice svesti na najmanju moguću mjeru. Želimo da se govori o nogometu“, zaključili su Puljani.

IstraHajduk Split
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike