Jurilica od legića: 'Kad pritisnete gas, boli li jednako kao kad nagazite na kockicu?'

Na prvi pogled izgleda kao još jedan model iz popularnog LEGO kompleta. No ovaj je primjerak doista poseban. Danska tvrtka LEGO zajedno s proizvođačem automobila Koenigsegg izgradila je hiperautomobil u prirodnoj veličini koji nije napravljen samo za izlaganje. Sasvim je prilagođen za vožnju, a čak je postavio i rekord. Na stazi je dosegao brzinu od 111 kilometara na sat. Za njegovu izradu bilo je potrebno nevjerojatnih 327.906 LEGO dijelova.

Model LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear teži približno 1,8 tona, pri čemu samo na LEGO dijelove otpada oko 400 kilograma. Projektiranje i izrada trajali su više od 9.400 sati. Rezultat je automobil koji izgledom i funkcionalnošću vjerno oponaša pravi Koenigseggov hiperautomobil.

Autori su veliku pažnju posvetili i detaljima. Automobil ima funkcionalni sustav Ghost Mode (koji omogućuje da se ključem na daljinu istodobno otvore sva vrata i poklopac motora), repliku originalnog Koenigseggova ključa te detaljno izrađeno upravljanje, ovjes i unutarnje mehanizme. Iako je karoserija sastavljena isključivo od LEGO Technic dijelova, automobil je rekordnu vožnju odradio bez ijednog grama ljepila.

'Nismo koristili ljepilo'

Upravo je to iznenadilo i korisnike društvenih mreža. Kada je jedan od njih upitao jesu li kockice ipak zalijepljene, LEGO je kratko odgovorio: "Nismo koristili ljepilo". Video rekordne vožnje prikupio je milijune pregleda i tisuće komentara. Nisu izostale ni šale.

Jedan je obožavatelj napisao: "A kad pritisnete gas, boli li jednako kao kad nagazite na LEGO kockicu?".

Rekord je postavljen na imanju Goodwood Estate, gdje se svake godine održava poznati Goodwood Festival of Speed. I u konkurenciji najbržih supersportskih automobila svijeta ovog je puta svu pozornost ukrao automobil nastao od dječjih kockica. Za to je bilo potrebno gotovo 328 tisuća LEGO dijelova, tisuće sati rada i golema količina strpljenja.